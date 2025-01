Trump ordonne la révision des subventions aux véhicules électriques et suspend le financement fédéral

Le décret de Donald Trump vise à réduire les subventions et le financement des véhicules électriques, ce qui aura une incidence sur les politiques fédérales et des États.

M. Trump a ordonné un réexamen des subventions fédérales en faveur des véhicules électriques et des dérogations des États en matière d’émissions.

Les actions liées aux VE ont chuté à la suite de l’annonce, Tesla perdant 4 %.

Le financement fédéral des infrastructures de recharge des VE risque d’être suspendu.

La récente décision du gouvernement canadien de couper les subventions en faveur des VE va gravement nuire à l’adoption des VE dans le pays. Ce qui se passe au sud de la frontière pourrait s’avérer fatal, à moins que certains États ne soient autorisés à conserver leurs dérogations, ce qui semble peu probable.

Le président américain Donald Trump a chargé son administration d’examiner et éventuellement d’éliminer les subventions et les politiques qui soutiennent les véhicules électriques (VE), selon un nouveau décret axé sur l’énergie. La directive vise à supprimer ce que l’administration appelle les « distorsions du marché imposées par le gouvernement et mal conçues », qui, selon elle, imposent effectivement l’adoption des VE.

Le décret vise les réglementations au niveau des États, en demandant la suppression des dérogations qui permettent aux États d’imposer des limites aux ventes de véhicules à essence. Le mandat californien relatif aux véhicules à émission zéro, qui impose aux constructeurs automobiles d’augmenter les livraisons de modèles sans émissions jusqu’en 2035, est une cible spécifique de ce changement de politique. Toutefois, la directive n’impose pas explicitement de réviser les normes fédérales en matière d’émissions ou d’économie de carburant.

Le décret de M. Trump ordonne également aux agences fédérales de suspendre la distribution des fonds liés aux VE dans le cadre de deux lois clés de l’administration Biden : la loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures (Infrastructure Investment and Jobs Act). Cette dernière a alloué 7,5 milliards de $ à l’extension du réseau national de recharge des VE.

À la suite de cette annonce, les actions des principaux fabricants de VE ont chuté, le cours de Tesla perdant 4 %, celui de Rivian 7,6 % et celui de Lucid Group 8,5 %. Les entreprises spécialisées dans les bornes de recharge, dont EVgo et Blink Charging, ont également vu le cours de leurs actions baisser.

Alors que l’abrogation complète des crédits d’impôt fédéraux pour les VE, tels que l’incitation de 7 500 $, nécessiterait une loi du Congrès, M. Trump a le pouvoir de modifier les critères d’éligibilité et d’imposer des restrictions supplémentaires. Toute modification réglementaire mise en œuvre en vertu du décret pourrait prendre des mois à être finalisée et pourrait faire l’objet de contestations juridiques.

En fin de compte, l’incertitude qui entoure les mandats et les subventions en faveur des VE au Canada et aux États-Unis freinera les taux d’adoption. Il ne fait aucun doute que les constructeurs automobiles seront contraints de continuer à ralentir leur offre de véhicules électriques complets et d’opter plutôt pour des véhicules hybrides.