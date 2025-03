Trump menace l’UE et le Canada de droits de douane plus élevés en raison d’une prétendue coopération économique contre les États-Unis

Les dernières menaces tarifaires de Trump aggravent les tensions avec l’UE et le Canada sur le commerce et les importations d’automobiles.

Trump menace l’UE et le Canada de droits de douane plus élevés en raison d’une collusion économique présumée.

Les nouveaux droits de douane de 25 % sur les importations d’automobiles augmentent la pression sur les constructeurs automobiles de luxe de l’UE.

L’UE et le Canada envisagent des réponses diplomatiques et commerciales alors que les négociations avec les États-Unis piétinent.

Le président américain Donald Trump a mis en garde contre une escalade des droits de douane sur l’Union européenne et le Canada, les accusant d’être potentiellement de connivence pour nuire à l’économie américaine. Dans un message publié sur Truth Social mercredi en fin de journée, M. Trump a déclaré que « des droits de douane à grande échelle, bien plus importants que ceux prévus actuellement » seraient appliqués si une telle coopération avait lieu.

Cette déclaration fait suite à un décret que M. Trump a signé plus tôt dans la journée et qui impose des droits de douane de 25 % sur toutes les automobiles importées. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une stratégie commerciale plus large visant à relocaliser les emplois dans le secteur manufacturier. D’autres droits de douane réciproques sont attendus le 2 avril.

L’Union européenne a commencé à élaborer des contre-mesures. La France a demandé à la Commission européenne d’envisager de recourir à son instrument de coercition, qui n’a jamais été utilisé. Selon de hauts fonctionnaires de l’UE, l’Union a tenu des discussions informelles avec des pays alliés, mais n’a pas coordonné de réponse directe avec le Canada.

Les remarques de M. Trump sont intervenues peu après que le premier ministre canadien, Mark Carney, a achevé une visite diplomatique en France et au Royaume-Uni, promouvant des liens plus étroits entre le Canada et ses alliés européens. S’exprimant à Paris, M. Carney a déclaré : « Je veux m’assurer que la France et l’ensemble de l’Europe travaillent avec enthousiasme avec le Canada ».

À Bruxelles, les responsables commerciaux de l’UE ont rencontré cette semaine le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett. Les discussions auraient donné lieu à des progrès limités, et les fonctionnaires de l’UE s’attendent à ce que les droits de douane américains s’appliquent uniformément à tous les États membres.

Trump a déclaré que les droits de douane réciproques étaient destinés à contrer les barrières commerciales non tarifaires, notamment les réglementations et les systèmes fiscaux tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’UE. Les fonctionnaires de l’UE affirment que la TVA est une politique neutre qui s’applique de la même manière aux produits nationaux et étrangers.

Lors d’une autre apparition dans le bureau ovale mercredi, M. Trump a déclaré que les droits de douane réciproques seraient « très indulgents », ce qui laisse entendre qu’ils pourraient être moins élevés que prévu.

Les derniers droits de douane risquent de peser sur le secteur automobile, qui est déjà confronté à la faiblesse de la demande des consommateurs européens. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les immatriculations de voitures neuves dans la région ont chuté de 3,1 % en février.

L’Allemagne est le membre de l’UE le plus vulnérable en termes d’exportations automobiles. Les États-Unis ont importé pour 24,8 milliards de $ de véhicules neufs en provenance d’Allemagne en 2024, soit près de la moitié de toutes les importations d’automobiles en provenance de l’UE. Les constructeurs de voitures de luxe Porsche et Mercedes-Benz subissent l’impact direct le plus important.

Bien que BMW Group et Volkswagen Group exploitent des sites de production aux États-Unis, ils continuent d’exporter de nombreux modèles de grande valeur. Les autres constructeurs automobiles concernés sont Stellantis, Jaguar Land Rover, Volvo et Ferrari, qui dépendent uniquement des exportations.