Imposition de tarifs douaniers: quelles sont les répercussions dans le secteur de l’automobile pour les consommateurs?

Depuis ce matin, le gouvernement américain impose un tarif douanier de 25% au Canada et aux États-Unis après de longues semaines de menaces. L’équipe de rédaction d’EcoloAuto a mené une enquête afin de déterminer quelles sont les répercussions actuelles pour les consommateurs québécois dans le secteur de l’automobile.

Les Constructeurs mondiaux d’automobiles et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules réagissent vivement

Il n’aura fallu que quelques heures après l’entrée en vigueur des tarifs douaniers pour que les Constructeurs mondiaux d’automobiles publient un communiqué. L’organisation est sans équivoque. Elle a exprimé sa “profonde inquiétude face à l’annonce faite hier par le président américain Donald Trump selon laquelle il allait de l’avant pour mettre ses menaces de tarifs contre le Canada et l’industrie canadienne à exécution aujourd’hui à compter de 00 h 01.”

David Adams, président et chef de la direction de cette organisation, a énoncé que “les tarifs sont des taxes qui nuisent aux consommateurs en augmentant les coûts, alimentent l’inflation et ont un impact injuste sur les travailleurs des deux côtés de la frontière.”

Dans un article publié dans La Presse le 4 mars, on lisait que Dan Hearsch, responsable du secteur automobile pour les Amériques chez AlixPartners, affirmait qu’il “s’attend à ce que les tarifs soient en place pendant quelques mois”. Néanmoins, M. Adams stipule que “ces tarifs doivent être supprimés le plus rapidement possible si nous voulons éviter des dommages permanents et importants au secteur automobile nord-américain”.

Quant à Brian Kingston, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, il abonde dans le même sens. Lors de l’entrée en vigueur des tarifs douaniers, il a réagi en affirmant que “les tarifs douaniers mis en œuvre aujourd’hui causeront des dommages importants à l’industrie automobile nord-américaine hautement intégrée. Cela annulera plus de 60 ans d’intégration qui ont favorisé une base industrielle automobile compétitive à l’échelle mondiale. […] Nous demandons une levée immédiate des tarifs douaniers.”

EcoloAuto a contacté le département des relations publiques de certains manufacturiers automobiles. General Motors et Stellantis nous ont référé directement au communiqué publié par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

De son côté, Philippe Crowe, responsable des communications corporatives pour Toyota Canada, a indiqué que “nous ne planifions pas modifier notre production dans un avenir prévisible. Nos véhicules sont en forte demande et nous continuons la production comme prévu. Parallèlement, nous continuons à travailler de concert avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pour trouver une solution durable.”

Le Québec sera affecté même si les principales usines sont en Ontario

S’il est vrai que les usines d’assemblage d’automobiles au Canada sont toutes situées en Ontario, il est faux de croire que l’imposition de tarifs n’aura pas d’impacts au Québec dans le secteur automobile. En effet, dans un article publié dans La Presse sous la plume d’Hélène Baril le 4 mars, on apprend que le Québec a importé en 2024 près de 950 millions de dollars de pièces d’automobiles et de matériel de transport.

Les entreprises oeuvrant dans la fabrication d’autobus, dans la production de véhicules récréatifs et dans la réparation de véhicules routiers subiront de lourdes conséquences.

Le prix du litre d’essence pourrait être amené à baisser

Si les conséquences anticipées pour les consommateurs sont généralement négatives, on apprenait dans un texte d’Éric Martel publié par La Presse que le prix du litre d’essence pourrait être amené à baisser. Jean-Thomas Bernard, professeur de science économique à l’Université d’Ottawa, prédit que le prix du litre de carburant augmentera aux États-Unis, ce qui aurait pour effet d’accroître l’offre au Canada. Ainsi, on pourra observer une baisse du prix du litre d’essence chez les détaillants locaux. Voilà ce qui serait une nouvelle réjouissante pour les consommateurs québécois.

Les prédictions d’EcoloAuto

Face à la complexité de la situation et à l’instabilité engendrée, l’équipe de rédaction d’EcoloAuto demeure prudente dans ses prédictions à l’égard des répercussions des tarifs douaniers pour les consommateurs dans le secteur de l’automobile.

Malgré tout, nous serions portés à recommander aux consommateurs désirant se procurer un véhicule neuf dans les mois à venir de peut-être accélérer leur processus. En effet, les véhicules se trouvant actuellement en stock chez les concessionnaires du Québec n’ont pas subi les tarifs douaniers.

À court et moyen terme, nous entrevoyons une hausse du prix des véhicules neufs, ce qui aura forcément une incidence sur les finances des foyers québécois. À cet effet, La Presse rapportait les résultats d’une étude menée par Anderson Economic Group, une firme de consultation automobile basée à East Lansing (Michigan), selon laquelle le coût de fabrication d’un véhicule multisegment pourrait augmenter de 4000 $. Dans le cas d’un véhicule électrique, le coût exploserait de 12 000 $.

De leur côté, les manufacturiers automobiles établis au Canada seront possiblement amenés à explorer de nouvelles avenues pour l’approvisionnement de véhicules neufs, que ce soit au Mexique, au Japon, en Corée du Sud ou en Europe.

Si jamais les rumeurs laissaient présager que l’imposition de tarifs douaniers ne serait qu’une mesure temporaire, nous serions tentés de croire que les manufacturiers automobiles pourraient absorber, totalement ou en partie, la facture.