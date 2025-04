Trump incite Elon Musk à se retirer de son rôle gouvernemental au sein du DOGE

Le mandat officiel d’Elon Musk à la Maison-Blanche prendra fin d’ici juin, à la suite de préoccupations internes et de réactions politiques négatives.

Des sources proches de Trump affirment qu’Elon Musk quittera son poste d’employé gouvernemental spécial vers la fin mai ou en juin.

Son départ survient après des inquiétudes au sein du Parti républicain concernant son imprévisibilité et son impact potentiel sur les élections de mi-mandat.

Musk devrait conserver un rôle informel, malgré son retrait des responsabilités gouvernementales actives.

Selon trois personnes bien informées des discussions, le président Donald Trump aurait informé ses principaux conseillers et certains membres du Cabinet qu’Elon Musk se retirera bientôt de son rôle actuel au sein de l’administration. Cette décision survient alors que le mandat de 130 jours de Musk comme employé gouvernemental spécial doit prendre fin vers la fin mai ou le début juin.

Musk, qui a été la figure de proue du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), devrait passer à un rôle consultatif moins visible. Un responsable de l’administration a confirmé que Trump avait discuté du départ prévu. Musk devrait continuer à graviter autour de la Maison-Blanche, mais ses responsabilités quotidiennes seront considérablement réduites.

Cette décision découle de préoccupations croissantes chez les alliés de Trump, qui considèrent désormais Musk comme un risque politique. Les déclarations publiques du milliardaire ont souvent contredit le message officiel de l’administration, attirant des critiques à la fois internes et externes. Bien que Trump ait publiquement vanté les mérites de Musk et souligné les efforts du DOGE pour identifier les gaspillages au sein des agences fédérales, il a tout de même entamé une transition en vue de son départ.

En interne, plusieurs responsables de l’administration ont exprimé leur frustration face aux décisions unilatérales de Musk, incluant des annonces surprises et des compressions budgétaires effectuées sans consultation des secrétaires du Cabinet. Ces gestes, combinés à des déclarations controversées — comme lorsqu’il a qualifié la Sécurité sociale de « plus grande chaîne de Ponzi de tous les temps » —, ont compliqué les efforts de la Maison-Blanche en matière de communication et de politique publique.

Même si le président n’exclut pas de futures collaborations avec Musk, des responsables ont confirmé que la fin de son mandat comme employé spécial marquera aussi la fin de son rôle officiel au sein de l’administration.

Reste à voir si cela aura un impact positif sur Tesla.