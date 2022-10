Toyota va remplacer certains câbles défectueux sur les modèles hybrides RAV4

La version VEHR Prime recevra également de nouveaux câbles.

Le coût du remplacement des câbles varie entre 5 000 et 6 000 dollars.

Le #cablegate est loin d’être aussi important que le #dieselgate, mais les coûts pour les propriétaires sont beaucoup plus élevés. Les propriétaires de Toyota RAV4 et RAV4 Prime ont dû faire face à d’énormes factures pour remplacer le câble qui transmet l’énergie de la batterie au moteur électrique.

En bref, il a été découvert que le connecteur de ce câble est mal conçu et très sensible à la rouille et à la corrosion, car il est mal protégé des éléments. Un signe révélateur de la défaillance du connecteur est une interférence fréquente ou régulière que l’on peut entendre sur une station de radio AM.

Le câble est couvert par la garantie de base du RAV4 de 3 ans/60 000 km, mais les coûts de réparation sont la responsabilité du propriétaire en dehors de ces paramètres. Jusqu’à récemment, les concessionnaires et Toyota Canada offraient d’aider à la réparation, laissant les propriétaires avec un solde de 500 $ et 2 000 $ à payer, une moyenne affaire par rapport au coût de remplacement qui varie de 5 000 $ à 6 000 $ (3 500 $ pour le câble plus 10-12 heures de travail).

Protégez-Vous rapporte que certains conducteurs de RAV4 Hybrid et Prime verront la réparation couverte si un voyant de dysfonctionnement est visible dans le groupe d’instruments. En d’autres termes, le travail sera gratuit pour certains et pas pour tous. Toyota indique qu’elle récupère certains câbles usagés afin de faire avancer ses enquêtes internes. Toyota ne s’est pas engagé à étendre les réparations gratuites à tous les propriétaires ou à augmenter les limites de garantie.

Un recours collectif contre Toyota a été déposé au Québec en mai dernier et un autre en septembre dans le New Jersey. Les véhicules concernés sont pour l’instant les RAV4 Hybrid 2019-2021 et les RAV4 Prime 2020-2021. D’autres modèles potentiels qui pourraient être confrontés à des problèmes similaires sont le Highlander Hybrid, la Prius AWD et la version AWD de la Sienna Hybrid.