Toyota semble repenser sa stratégie d’électrification

La compagnie veut rendre ses VÉ plus rentables afin de mieux compétitionner Tesla.

La plateforme utilisée par le bZ4X pourrait être remplacée par une plateforme dédiée aux VÉ.

Cela signifie que des futurs modèles électriques pourraient devoir attendre à 2026.

Toyota est en retard en ce qui concerne l’électrification de sa gamme, mais il semble que l’entreprise soit désormais décidée à rattraper des acteurs clés tels que Tesla grâce à de nouvelles technologies et des groupes motopropulseurs plus efficaces.

Selon un nouveau rapport, certaines des mesures qui pourraient être prises par Toyota incluent le remplacement de la plateforme e-TNGA par une nouvelle plateforme développée spécialement pour les véhicules électriques.

Cela est surprenant puisque cette plateforme est celle utilisée par le bZ4X, son premier et seul véhicule électrique moderne à ce jour. Le problème, c’est qu’elle a été conçue pour accueillir à la fois des groupes motopropulseurs électriques et des groupes motopropulseurs à essence, afin de permettre a Toyota de construire plus facilement des VÉ sur la même chaîne de production que ses autres modèles.

Le partage d’une plate-forme entre les VÉ et les voitures à moteur à combustion interne présente toutefois certains inconvénients, car il donne lieu à des véhicules électriques moins efficaces, tant en termes de consommation d’énergie que d’utilisation de l’espace.

C’est pourquoi le bZ4X n’est pas particulièrement impressionnant en termes d’autonomie, bien qu’il soit l’un des modèles les moins puissants de sa catégorie.

Pour remédier à ces problèmes, Toyota envisage de développer une plate-forme entièrement nouvelle qui sera conçue uniquement pour les groupes motopropulseurs électriques.

Évidemment, cela prendra un certain temps et il est possible que tout futur modèle électrique Toyota ou Lexus soit retardé jusqu’à au moins 2026.

Cela désavantagerait considérablement Toyota par rapport à la plupart des autres constructeurs automobiles, qui prévoient d’introduire un certain nombre de modèles électriques d’ici là, mais pas nécessairement par rapport à ses concurrents japonais.

En effet, Subaru travaille avec Toyota sur ses VÉ, ce qui signifie que les futurs VÉ de Subaru risquent également d’être retardés, Mazda n’a qu’un seul VÉ prévu pour 2025, et Honda devra attendre 2026-2027 pour avoir une gamme complète de VÉ.

Avec cette nouvelle stratégie, Toyota espère également réduire ses coûts de production de VÉ afin de mieux concurrencer Tesla, puisque l’entreprise américaine réalise actuellement environ 8 fois plus de bénéfices par voiture que Toyota.

Source: Carscoops