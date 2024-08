Toyota remporte 7 des 10 premières places pour les véhicules qui durent le plus longtemps

– Toyota arrive en tête pour la longévité des véhicules, avec 7 modèles susceptibles de dépasser les 400 000 km.

– Les VUS dominent la liste, ce qui témoigne de leur durabilité et de l’attrait qu’ils exercent sur les acheteurs de voitures à long terme.

Une étude récente a révélé que les VUS et les modèles Toyota sont les plus susceptibles d’atteindre cette étape importante du kilométrage. La longévité et la fiabilité des véhicules ont toujours été des éléments clés pour les acheteurs. Les progrès modernes en matière de technologie, de matériaux et de fabrication ont rendu les véhicules plus durables, de nombreux modèles étant désormais capables d’atteindre 250 000 miles ou 400 000 km.

L’étude iSeeCars souligne que le Toyota Tundra est le véhicule le plus performant en termes de longévité, suivi par d’autres modèles Toyota tels que le Sequoia, le 4Runner, le Tacoma et le Highlander Hybrid. Le Tundra et le Sequoia ont des chances particulièrement impressionnantes, avec plus de 36 % de chances d’atteindre les 400 000 km, ce qui les rend plus de quatre fois plus susceptibles d’atteindre cette étape par rapport à la moyenne des véhicules. La domination de Toyota sur cette liste souligne la réputation de la marque pour la production de véhicules durables et fiables, avec neuf de ses modèles figurant dans le top 30. Plus impressionnants encore, sept de ses modèles occupent les dix premières places.

Top 10 Véhicles qui devraient se rendre 400 000 km ou plus Rang Modèle % des chances de se rendre à 400 000km ou +

Comparé à la moyenne 1 Toyota Tundra 36.6% 4.2x 2 Toyota Sequoia 36.4% 4.2x 3 Toyota 4Runner 26.8% 3.1x 4 Toyota Tacoma 26.7% 3.1x 5 Toyota Highlander Hybrid 25.9% 3.0x 6 Honda Ridgeline 25.8% 3.0x 7 Chevrolet Suburban 22.0% 2.5x 8 Toyota Avalon 22.0% 2.5x 9 Lexus GX 20.7% 2.4x 10 Chevrolet Silverado 1500 18.8% 2.2x

Honda fait également preuve d’une durabilité impressionnante avec six modèles figurant sur la liste, suivi par Chevrolet, GMC et Nissan, dont les véhicules font tous preuve d’une durabilité significative. L’étude révèle également que les VUS dominent la liste, occupant 16 des 30 premières places. Les camionnettes font également bonne figure, avec huit modèles représentés, et l’inclusion de berlines et de véhicules hybrides démontre que les véhicules durables se déclinent dans une grande variété de tailles et de niveaux de prix.

Ces résultats remettent en question la croyance selon laquelle la durée de vie d’un véhicule s’arrête à 160 000 km. De plus en plus de véhicules s’avérant capables d’atteindre 400 000 km, les consommateurs considèrent la longévité comme un facteur de plus en plus important lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Cette étude permet d’identifier les modèles à considérer en priorité.