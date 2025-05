Toyota RAV4 2026 : premières images et dévoilement prévu le 20 mai

Toyota publie des images d’un tout nouveau RAV4, confirmant la présentation officielle de la sixième génération du populaire VUS pour le 20 mai.

Toyota dévoile les premières images de la sixième génération du RAV4.

Le VUS redessiné devrait être offert avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Une version à essence seulement reste incertaine.

La production américaine pourrait être transférée au Kentucky d’ici 2027 pour éviter certains tarifs douaniers.

Toyota a partagé des images de ce que l’on sait être le tout nouveau RAV4. Le constructeur confirme que le dévoilement officiel aura lieu le 20 mai. Ces images donnent un aperçu préliminaire du design extérieur et intérieur du modèle redessiné.

Le RAV4 demeure le véhicule le plus vendu de Toyota en Amérique du Nord, avec 475 193 unités écoulées aux États-Unis en 2023, et près de 78 000 au Canada, où il se classe au deuxième rang des ventes.

Même si Toyota n’a pas explicitement nommé le véhicule dans ses publications, les éléments de design visibles laissent croire qu’il s’agit bien de la sixième génération du RAV4. Des prises de vue aériennes montrent le VUS dans différents environnements – urbain, rural et hivernal – mettant en valeur sa vocation polyvalente. Le prototype aperçu précédemment laisse entrevoir une silhouette plus droite, un profil aplati et des phares en forme de C, qui reflètent le langage stylistique actuel de la marque.

Les images suggèrent aussi une carrosserie légèrement plus imposante, avec une vitre arrière latérale plus large, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l’espace intérieur et du volume de chargement. Les clichés de l’habitacle, bien que limités, confirment que d’autres informations seront dévoilées le 20 mai.

Pour le millésime 2026, Toyota devrait conserver les groupes motopropulseurs hybrides et hybrides rechargeables. Toutefois, la présence d’une version uniquement à essence n’est pas encore confirmée. Si cette option disparaît, le prix d’entrée pourrait augmenter. À titre d’exemple, le RAV4 LE à essence est actuellement offert à partir de 33 685 $, contre 36 635 $ pour la version hybride équivalente.

Toyota n’a pas encore précisé ses plans de production pour le nouveau modèle. Historiquement, le RAV4 destiné à l’Amérique du Nord est assemblé à Cambridge et Woodstock, en Ontario, ainsi qu’au Japon. Selon Reuters, Toyota envisagerait de produire le nouveau RAV4 à son usine de Georgetown, au Kentucky, dès 2027, afin d’éviter les tarifs douaniers imposés par certaines politiques commerciales passées. Le constructeur n’a cependant pas commenté publiquement l’avenir de la production nord-américaine du modèle.

Tous les détails seront révélés lors de l’événement mondial prévu le 20 mai.