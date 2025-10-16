Toyota propulse la Century au rang de marque ultra-luxueuse et dévoile le concept de coupé porte-étendard

Toyota présente un nouveau coupé Century alors que la marque est restructurée pour se positionner au-dessus de Lexus.

Toyota transforme la Century en une marque ultra-luxueuse visant un segment supérieur à celui de Lexus.

Le concept de coupé Century sera dévoilé au Salon de la mobilité du Japon 2025 avec un design audacieux et un éventuel V12.

Le repositionnement de Century reflète le rôle de Rolls-Royce au sein de la hiérarchie de marques de BMW.

Toyota semble sur le point de propulser la désignation Century vers de nouveaux sommets en la lançant comme marque de luxe indépendante, placée au-dessus de Lexus dans sa gamme. Cette évolution fera de Century une marque appartenant au segment ultra-premium. Des images du tout nouveau concept de coupé Century ont été diffusées avant le Salon de la mobilité du Japon 2025, où le constructeur dévoilera davantage d’informations sur cette marque nouvellement promue.

Introduite en 1967, la Century a toujours incarné le summum de l’exclusivité chez Toyota, traditionnellement réservée au marché japonais. La deuxième génération de la berline reste la seule Toyota jamais dotée d’un moteur V12. La troisième génération proposait pour sa part une motorisation hybride V8. En 2023, Toyota a élargi la gamme avec le VUS Century animé par un groupe motopropulseur hybride rechargeable à moteur V6.

La suite logique pour le concept de coupé serait d’adopter à son tour la motorisation VEHR ou peut-être même un groupe motopropulseur entièrement électrique. On imagine déjà la Century rivaliser avec le « populaire » coupé électrique Rolls-Royce Spectre, voire le Cadillac Celestiq.

Le futur concept de coupé Century marque clairement les ambitions internationales de la marque. Ce modèle deux portes à garde au sol élevée reprend certains éléments de design du VUS Century, notamment la calandre rectangulaire finement travaillée et le long capot. Sa carrosserie peinte en orange métallisé se distingue par l’absence de lunette arrière, remplacée par une surface continue allant du toit à la malle.

Parmi les autres détails extérieurs visibles sur les images, on remarque des portières à ouverture inversée divisées horizontalement, facilitant l’accès aux places arrière. Les ouïes de capot laissent deviner la présence d’un moteur à combustion interne. Il est donc possible que ce grand coupé Century soit offert avec plusieurs options mécaniques.

Le coupé Century semble être le concept le plus proche de la production parmi ceux que Toyota présentera au Salon de la mobilité du Japon. Les autres véhicules annoncés incluent une minifourgonnette Lexus à six roues et une Corolla au design futuriste.

Toyota n’a pas encore confirmé si le modèle — où la marque Century elle-même — sera proposé en Amérique du Nord.