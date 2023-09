Toyota présente un nouveau modèle Century VUS hybride au Japon

Toyota a dévoilé le dernier-né de la gamme emblématique Century, depuis longtemps réservée au marché japonais, et qui s’appelle tout simplement le Century VUS. Il sera lancé plus tard au Japon, en 2023, et sera vendu aux côtés de la berline Century existante, qui restera dans la gamme, offrant aux clients chanceux et aisés davantage de choix dans le segment des véhicules pour chauffeur haut de gamme.

Avec une histoire qui remonte à 1967, la Toyota Century a été l’incarnation du luxe japonais, autrefois en concurrence avec les marques de luxe occidentales. Le Century SUV a été conçu pour offrir une tranquillité et un confort supérieurs, ainsi qu’une touche d’esthétique japonaise traditionnelle, à l’image de l’esprit unique d’omotenashi, ou hospitalité, qui règne au Japon. Ne confondez pas la Buick Century avec la Toyota Century — cette dernière a plus en commun avec Bentley et Rolls-Royce qu’avec la marque de milieu de gamme de GM.

Pour le nouveau modèle, l’équipe de développement de Toyota a pris en compte l’évolution des exigences des clients qui souhaitent une utilisation plus polyvalente de leur temps lorsqu’ils voyagent. Ainsi, le véhicule est conçu selon le concept du « Chauffeur », visant à améliorer non seulement le luxe, mais aussi la fonctionnalité, le confort de conduite et les avancées technologiques pour répondre aux besoins modernes.

Le Century SUV sera équipé d’un nouveau système hybride rechargeable V6 de 3,5 litres conçu pour la conduite quotidienne sur batterie et pour les longues distances. Le groupe motopropulseur promet une expérience de conduite silencieuse, mais puissante et exaltante, tout en respectant l’héritage du Century en matière de confort, de conduite confortable et de performances environnementales. Il est équipé d’un système à quatre roues directionnelles et du système de traction intégrale E-Four Advanced de Toyota. Sur le plan structurel, la carrosserie à haute rigidité utilise du verre feuilleté antibruit, séparant l’espace de chargement de l’habitacle pour offrir un niveau de silence et d’intimité inégalé.

Sur le plan du design, le nouveau Century SUV adopte le thème de la « grandeur majestueuse », avec une silhouette audacieuse et élégante agrémentée d’éléments esthétiques japonais. En bref, il s’agit d’une berline Century physiquement gonflée qui emprunte à la voiture des éléments visuels tels que le bouclier avant et le dessin des roues. La finition extérieure est méticuleusement travaillée, jusqu’à des détails tels que l’emblème du phénix gravé et une luxueuse finition miroir. Malgré sa taille, le VUS est légèrement plus court, mais plus large et plus haut que la berline Century existante, tout en accueillant quatre passagers (au lieu de cinq dans la berline) et en pesant environ 200 kg supplémentaires.

L’intérieur a été conçu selon un concept centré sur l’homme, visant à améliorer la sécurité et le confort du conducteur et des passagers arrière. Des caractéristiques avancées telles que des sièges arrière entièrement inclinables, un système audio de pointe et un intérieur spacieux conçu pour une utilisation polyvalente ajoutent à l’attrait du véhicule.

Toyota vise à permettre une personnalisation complète en répondant aux besoins individuels des clients, en aspirant à offrir « la liberté en mouvement — l’ultime liberté de mouvement ». Dans le cadre du lancement, Toyota déploiera des Century Meisters — des spécialistes ayant une connaissance approfondie de la marque Century — dans certaines concessions pour aider les clients à personnaliser leur véhicule, de la couleur de la carrosserie aux caractéristiques intérieures.

Il est facile d’imaginer qu’un tel véhicule serait un succès pour Toyota en Amérique du Nord, mais le nom « Century » n’a pas le même poids ni la même signification historique. En outre, le nouveau Lexus LX aurait l’air pratiquement barbare en comparaison.