Toyota pourrait offrir des batteries à l’état solide à partir de 2027

Le constructeur croit que cela pourrait lui permettre de doubler l’autonomie de ses véhicules.

La durabilité était un point faible des batteries à l’état solide, mais Toyota dit que ce problème a été surmonté.

Malgré son retard sur le marché des VÉ, Toyota est toujours un leader dans les batteries à l’état solide.

Alors que Toyota a tardé à entrer sur le marché des véhicules électriques, elle souhaite rattraper ses concurrents en étant la première à lancer un véhicule électrique équipé de batteries à l’état solide.

Cette technologie est présentée par plusieurs constructeurs automobiles comme la prochaine grande étape dans le développement des véhicules électriques en raison de ses nombreux avantages par rapport aux batteries lithium-ion actuelles de type liquide.

Par exemple, les batteries à l’état solide sont réputées plus stables que les types actuels en termes de température et de volatilité, ce qui signifie qu’elles sont moins susceptibles de prendre feu et qu’elles n’ont pas besoin d’un système complexe de gestion de la température pour offrir des performances optimales.

Toyota pense également que cette technologie lui permettra de plus que doubler l’autonomie de ses véhicules électriques avec la même taille physique de batterie.

Cela signifie que l’on peut s’attendre à une autonomie de 1 200 kilomètres par charge, les plans prévoyant d’autres développements qui pourraient porter ce chiffre à 1 500 kilomètres.

En outre, ces batteries seront capables de se recharger en moins de 10 minutes à l’aide d’une station de recharge rapide.

C’est impressionnant, mais le chargement était l’un des problèmes les plus importants à résoudre avec les batteries à état solide.

En effet, les essais ont montré que la charge et la décharge des batteries provoquaient une dilatation et une contraction rapides des électrodes, ce qui entraînait souvent des défaillances susceptibles de compromettre l’ensemble de la batterie.

Toyota semble toutefois confiant dans la résolution de ce problème, puisqu’il travaille déjà sur son premier modèle alimenté par des batteries à l’état solide, qui devrait être lancé en 2027 ou 2028.

On sait peu de choses sur ce modèle, mais des rumeurs indiquent qu’il pourrait s’agir d’un modèle de luxe à production limitée qui ouvrirait la voie à des versions plus abordables.

Toyota devrait ainsi devenir le premier constructeur automobile au monde à proposer un modèle de série alimenté par des batteries à l’état solide, ce qui n’est guère surprenant étant donné que l’entreprise détient actuellement plus de 1 000 brevets pour cette technologie, soit plus que n’importe lequel de ses concurrents.

En raison des avantages susmentionnés et d’un prix par kilowatt qui devrait descendre sous celui des batteries lithium-ion conventionnelles, de nombreux constructeurs automobiles s’intéressent à cette technologie.

En effet, Nissan vise à lancer son propre véhicule électrique avec une batterie à l’état solide d’ici à la fin de 2028, tandis que BMW travaille sur un véhicule conceptuel qui sera présenté en 2025 et mis en production en 2030.

Source : NikkeiAsia