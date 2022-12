Toyota lancera trois nouveaux VÉ en Europe

La compagnie veut que 50% des ses ventes en Europe soient des VÉ en 2030.

Ces cinq nouveaux modèles bZ arriveront d’ici 2026.

Deux petits modèles sont prévus ainsi que trois plus grands.

Toyota veut rattraper son retard sur le marché des VÉ en Europe en introduisant cinq nouveaux véhicules électriques « bZ » d’ici 2026, le premier arrivant dès l’année prochaine.

Introduite avec l’arrivée du bZ4X l’année dernière, la gamme de véhicules électriques « beyond Zero » de l’entreprise va s’agrandir avec l’ajout de deux modèles plus petits et de trois plus grands.

Le premier de ces modèles à être lancé sera un petit multisegment qui pourrait s’inspirer du bZ Concept qui a été dévoilé au salon de l’automobile de Los Angeles en novembre.

Ce concept semblait être une version modernisée de l’actuelle Toyota CH-R, qui sera abandonnée en 2023.

Cela pourrait signifier que le VUS sous-compact distinctif renaîtra sous la forme d’un nouveau modèle électrique, probablement appelé bZ3X.

Pour l’instant, ces modèles n’ont été annoncés que pour l’Europe, ce qui signifie que la stratégie de Toyota pour l’Amérique du Nord pourrait être différente.

En parlant de l’Europe, le constructeur automobile vise à ce que la moitié de ses ventes sur le continent soient des véhicules électriques d’ici 2030 et il vise également à devenir neutre en carbone en 2040.

L’ajout des cinq VÉ nouvellement annoncés aidera Toyota à atteindre ces deux objectifs.

Ce soutien accru aux véhicules électriques pourrait être lié à l’adoption d’une interdiction qui empêchera la vente de tout nouveau véhicule léger alimenté par un moteur à combustion en Europe à partir de 2035.

Si tel est le cas, Toyota pourrait décider d’accélérer également son déploiement des véhicules électriques en Amérique du Nord, puisque la Californie a récemment adopté une interdiction similaire.

Source : Electrek