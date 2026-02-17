Toyota lance le bZ Woodland 2026 à partir de 63 300 $

Le bZ Woodland 2026 de Toyota arrive avec 375 ch, l’accès à la recharge rapide NACS et une autonomie de 452 km

Système AWD à deux moteurs développant 375 chevaux, avec une estimation de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

Jusqu’à 452 km d’autonomie, capacité de recharge rapide CC d’environ 30 minutes.

Le prix canadien débute à 59 900 $ avant taxes et immatriculation.

Le nouveau VUS électrique à batterie de Toyota, le bZ Woodland 2026, arrivera chez les concessionnaires à l’échelle nationale le mois prochain en tant que modèle BEV le plus axé sur le tout-terrain de la marque à ce jour, avec un prix de départ de 63 300 $ incluant les frais.

Le Woodland s’ajoute au bZ VUS récemment rafraîchi ainsi qu’au nouveau multisegment électrique à batterie C-HR, portant à 21 le nombre total de modèles électrifiés offerts par Toyota au Canada, incluant les motorisations hybrides, hybrides rechargeables, électriques à batterie et à pile à combustible.

Le bZ Woodland 2026 est doté d’une configuration à deux moteurs avec rouage intégral développant une puissance combinée nette de 375 chevaux. Toyota estime l’accélération de 0 à 100 km/h à 4,4 secondes.

L’autonomie est évaluée à un maximum de 452 km avec une charge complète. Les modèles équipés des pneus tout-terrain offerts affichent une autonomie estimée par le constructeur réduite à 418 kilomètres. La garde au sol atteint 215 millimètres, soit 8,5 pouces. La capacité de remorquage est évaluée à 3 500 livres (1 588 kg).

Le VUS utilise une batterie lithium-ion de 74,7 kWh montée sous le plancher. Le véhicule est équipé d’un port North American Charging System (NACS) permettant l’accès aux bornes de recharge rapide CC compatibles.

Dans des conditions idéales, la recharge rapide CC de 10 à 80 % de l’état de charge peut être complétée en environ 30 minutes. Un chargeur embarqué de 11 kW prend en charge la recharge CA de niveau 1 et de niveau 2, et un câble de recharge à double tension 120 V/240 V est inclus. Le préconditionnement de la batterie peut être activé manuellement ou par la navigation vers une borne de recharge rapide. La fonction Plug & Charge permet l’authentification et le paiement automatiques sur certains réseaux.

Les éléments de design extérieur du Woodland comprennent des élargisseurs d’ailes noirs et des roues en aluminium de 18 pouces avec enjoliveurs aérodynamiques amovibles. Des pneus tout-terrain sont offerts sur la version Premium. La variante Woodland est plus longue de 140 mm que le bZ VUS, et la hauteur augmente de 20 millimètres. Cette longueur supplémentaire permet une capacité de chargement pouvant atteindre 2 120 litres avec les sièges arrière rabattus, comparativement à 1 900 litres pour le modèle standard. Des longerons de toit sont livrés de série.

Tous les modèles sont dotés de sièges garnis de SofTex et d’un écran tactile Toyota Multimedia de 14 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Deux chargeurs sans fil Qi et quatre ports USB-C sont inclus de série. Les sièges avant chauffants, les sièges arrière extérieurs chauffants et le volant chauffant sont de série, tout comme la climatisation automatique bizone et l’éclairage d’ambiance intérieur.

La version Premium ajoute des sièges avant ventilés, un chauffage radiant pour les sièges avant, un toit panoramique en verre fixe avec pare-soleil à commande électrique, un rétroviseur intérieur numérique ainsi qu’un système audio JBL à neuf haut-parleurs avec amplificateur et caisson de basses.

Le bZ Woodland 2026 est livré de série avec Toyota Safety Sense 3.0. L’ensemble comprend le système précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à radar à pleine vitesse, et bien plus encore.

Le Toyota bZ Woodland 2026 est offert en deux versions :

Modèle PDSF de base Prix estimé du véhicule bZ Woodland 59 900 $ 63 300 $ bZ Woodland Premium 64 900 $ 68 300 $ bZ Woodland Premium avec pneus tout-terrain 64 900 $ 68 300 $

Les livraisons canadiennes débuteront le mois prochain.