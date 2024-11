Toyota lance la Sienna 2025 à partir de 47 650 $

La Toyota Sienna 2025 redessinée est lancée au Canada avec la nouvelle version Platinum, un groupe motopropulseur hybride et des caractéristiques avancées.

La nouvelle Sienna Platinum 2025 offre des caractéristiques haut de gamme, notamment un aspirateur et un réfrigérateur.

Toyota ajoute le système avancé de rappel des sièges arrière et la recharge sans fil de série dans toutes les versions.

Le groupe motopropulseur hybride exclusif offre une consommation combinée de 6,6 L/100 km pour les modèles à traction avant.

Toyota Canada a annoncé les prix de la Sienna 2025, qui présente un style rafraîchi, une technologie améliorée et une toute nouvelle version Platinum. Avec un prix de départ de 47 650 $, le véhicule utilitaire exclusivement hybride et électrique offre aux Canadiens plus de choix avec 14 versions, dont six modèles conçus pour l’accessibilité à la mobilité.

La dernière Sienna comprend une série de mises à jour dans toute la gamme, comme une calandre redessinée, une carrosserie sculptée inspirée du train à grande vitesse Shinkansen, et des feux arrière d’un nouveau style. Toyota a également intégré en série son système de rappel avancé des sièges arrière. Toutes les versions sont désormais équipées du système multimédia Toyota avec intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ainsi que d’une station d’accueil pour la recharge sans fil.

La nouvelle finition Platinum AWD est en tête de la gamme 2025, offrant des caractéristiques haut de gamme telles qu’un affichage tête haute, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des jantes deux tons exclusives, un aspirateur de bord et un réfrigérateur.

Tous les modèles Sienna 2025 continuent de rouler grâce au groupe motopropulseur hybride quatre cylindres de 2,5 litres, qui développe une puissance combinée de 245 chevaux. Le système comprend deux moteurs électriques à couple élevé et offre une accélération en douceur ainsi qu’un rendement énergétique impressionnant. Les modèles à traction avant affichent une consommation combinée de 6,6 L/100 km, tandis que les variantes à transmission intégrale affichent une consommation de 6,7 L/100 km.

Les modèles à transmission intégrale sont équipés du système électronique à la demande de Toyota, qui ajuste automatiquement la répartition du couple en fonction de l’état de la route et des conditions météorologiques. Les ajustements en temps réel du système vont de la traction avant intégrale à une répartition 20:80 entre l’avant et l’arrière, et la répartition du couple est affichée sur l’écran multi-information du conducteur.

La sécurité reste une priorité pour la Sienna 2025, tous les modèles étant équipés du Toyota Safety Sense 2.0, une suite de technologies de sécurité active qui comprend un système de précollision avec détection des piétons, une alerte de franchissement de ligne et un régulateur de vitesse dynamique à radar.

La Sienna 2025 offre un habitacle confortable et polyvalent en configuration sept ou huit passagers. L’intérieur est équipé de matériaux haut de gamme et d’une climatisation multizone pour assurer le confort de tous les passagers. Les versions haut de gamme telles que Limited et Platinum offrent des améliorations telles que la sellerie en cuir, un écran de visualisation panoramique et un système de divertissement à l’arrière.

Les Canadiens ont le choix entre 14 versions, de la LE d’entrée de gamme à la Platinum AWD la plus chargée. Chaque version s’appuie sur la précédente, offrant des niveaux croissants de technologie, de confort et de commodité. La version haut de gamme Platinum ajoute des caractéristiques exclusives comme l’affichage tête haute et des finitions intérieures haut de gamme.

Toyota poursuit également son engagement en faveur de l’accessibilité en proposant six modèles Mobilité préconfigurés. Grâce aux partenaires de Toyota en matière de mobilité, ces véhicules peuvent être personnalisés avec des caractéristiques telles que des rampes d’accès pour fauteuils roulants, des sièges à élévation électrique et des planchers abaissés. Le programme de mobilité Toyota offre une aide financière aux clients éligibles.

La Sienna 2025 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires du Canada.

Prix des modèles de Toyota Sienna 2025