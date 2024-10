Bonne nouvelle ! Toyota construira 20 % de minifourgonnettes Sienna en plus en 2025

– Toyota prévoit de produire 85 000 Sienna en 2025, contre 71 000 en 2024.

– Les nouvelles caractéristiques intérieures comprennent un système multimédia actualisé, un mini-réfrigérateur et un aspirateur.

– Les concessionnaires auront plus d’unités à vendre, grâce à l’allègement des contraintes de production.

Toyota a annoncé son intention d’augmenter sa production de minifourgonnettes Sienna hybrides d’environ 20 % pour l’année modèle 2025. Selon un porte-parole de Toyota, le constructeur japonais vise à produire environ 85 000 Sienna, contre 71 000 unités pour l’année en cours. Cette augmentation fait suite à l’assouplissement des contraintes de production et à l’augmentation des ventes dans le segment des minifourgonnettes à quatre modèles limités.

Pour le modèle 2025, Toyota a mis l’accent sur l’amélioration de l’intérieur de la Sienna, la plupart des changements étant axés sur l’amélioration des systèmes multimédias du véhicule. En plus de la technologie améliorée, la Sienna 2025 offrira un mini-réfrigérateur et un aspirateur montés sur la console centrale, des caractéristiques visant à améliorer la commodité de la famille.

L’augmentation de la production devrait profiter aux concessionnaires Toyota, qui auront plus de véhicules à vendre après avoir été confrontés à une disponibilité limitée les années précédentes. Malgré le déclin du marché des minifourgonnettes, la Sienna reste une option populaire, appréciée pour son groupe motopropulseur hybride et sa conception adaptée aux besoins des familles. Jusqu’à récemment, les délais d’attente au Canada pour la livraison d’une nouvelle Sienna étaient de 12 à 18 mois.

On ne connaît pas l’impact exact de l’augmentation des délais, mais on estime qu’ils pourraient être réduits de moitié. Toyota cherche à tirer parti de la demande pour la Sienna, et l’augmentation de la production montre qu’elle cherche à satisfaire ses clients. Malheureusement, les nouvelles Sienna supplémentaires n’auront pas d’impact sur la valeur de revente des modèles d’occasion.