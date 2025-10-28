Toyota investira 10 milliards de $ dans la fabrication aux États-Unis, annonce Trump lors de sa tournée en Asie

Toyota investira 10 milliards de $ dans de nouvelles usines américaines, mais les détails demeurent flous

Toyota investira 10 milliards de $ dans de nouvelles usines automobiles aux États-Unis, selon l’ancien président Donald Trump.

L’annonce a été faite à bord de l’USS George Washington lors de la visite de Trump au Japon avec la première ministre Sanae Takaichi.

Les détails concernant l’emplacement des usines où les plans de production n’ont pas encore été divulgués par Toyota.

Toyota investira 10 milliards de $ dans de nouvelles usines de fabrication automobile aux États-Unis, a déclaré le président américain Donald Trump mardi lors d’un discours prononcé dans la baie de Tokyo.

L’annonce a été faite à bord du porte-avions USS George Washington, où Trump s’est adressé à des marins américains dans le cadre de sa tournée régionale en Asie. Selon Trump, la première ministre japonaise Sanae Takaichi l’a informé plus tôt dans la journée que Toyota augmenterait sa présence manufacturière à travers les États-Unis.

« On vient de me dire, par la première ministre, que Toyota allait construire des usines automobiles partout aux États-Unis, pour un total de 10 milliards de $ », a déclaré Trump. Il a ajouté : « C’est Toyota — alors allez acheter une Toyota. »

Les propos de Trump ont été tenus depuis le pont du porte-avions nucléaire de 4,5 acres, en compagnie de la première ministre Takaichi, qui s’est jointe à lui au lutrin pour livrer de brèves remarques. L’événement constituait un moment clé de la tournée diplomatique de trois nations de Trump, au cours de laquelle il a mis l’accent sur les accords commerciaux et les liens manufacturiers.

Le président a également félicité Takaichi pour envisager l’achat de camionnettes Ford F-150 à des fins gouvernementales, citant cette décision comme un autre exemple du soutien bilatéral entre les deux pays.

Toyota n’a pas encore publié de déclaration officielle précisant la portée ou l’emplacement de ce nouvel investissement. L’entreprise exploite déjà plusieurs usines de production de véhicules et de moteurs aux États-Unis, employant des dizaines de milliers de travailleurs dans des États comme le Kentucky, l’Indiana, le Texas et le Mississippi.

Aucun autre détail concernant le calendrier ou la nature précise des investissements annoncés par Toyota n’a été fourni lors de cette annonce.