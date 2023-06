Toyota et Tesla en tête des prix Vincentric 2023 du meilleur rapport qualité-prix au Canada, dans un contexte de montée en puissance des VE

Toyota et Tesla dominent les prix Vincentric 2023, les véhicules électriques et hybrides brillent.

Les prix Vincentric voient une poussée des gagnants de VE, PHEV et HEV, reflétant les préférences des consommateurs.

La 12e édition des prix Vincentric de la meilleure valeur au Canada a été annoncée, marquant une autre année de domination pour Toyota Canada Inc. (TCI) et Tesla, ainsi qu’une présence accrue des véhicules électriques (VE), des véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) et des véhicules électriques hybrides (VEH).

Toyota a une fois de plus mené le bloc, obtenant le plus grand nombre de récompenses pour la douzième année consécutive. Elle a obtenu six prix par modèle et deux prix par marque, notamment celui de la meilleure marque de voitures de tourisme et celui de la meilleure marque de VUS et de fourgonnettes. Tesla a également fait sa marque, en obtenant quatre prix au niveau du modèle et deux prix au niveau de la marque, à savoir meilleure valeur pour une marque de voitures de luxe et meilleure valeur pour une marque de VUS de luxe.

Cette année, le nombre de gagnants dans les catégories EV, PHEV et HEV a augmenté de manière significative. Sur les 25 modèles récompensés, 17 appartenaient à ces catégories, ce qui témoigne de l’évolution des préférences des consommateurs vers des solutions de transport plus durables.

Les modèles primés par Toyota comprenaient la Sequoia, la Sienna, la Highlander hybride, la Corolla hybride, la Prius Prime et la GR Supra. Les modèles Model 3, Model S, Model Y et Model X ont été primés pour la première fois par Tesla. Les camionnettes Ram 2500 et 3500 ont également été récompensées.

D’autres gagnants notables ont été la Ford F-150 Lightning, la Mazda MX-5, la BMW Z4, l’Audi A5 et la Kia Rio, dans différents segments. Les marques Cadillac, Chrysler, Hyundai, Polestar, Volkswagen et Volvo ont chacune remporté le prix du meilleur rapport qualité-prix, tandis que Dodge, Jaguar, Lexus, Mini et Mitsubishi ont été récompensées dans la catégorie du coût d’acquisition le plus bas.

Le président de Vincentric, David Wurster, a souligné une augmentation de 15 % des gagnants électriques, hybrides et rechargeables par rapport à l’année dernière, ce qui indique que ces véhicules sont une option envisageable pour les consommateurs canadiens en raison de leurs coûts potentiellement inférieurs et de leur valeur globale par rapport aux véhicules à essence conventionnels.

Les prix Vincentric Best Value in Canada sont décernés à l’aide d’un processus d’évaluation complet qui prend en compte huit facteurs de coût : dépréciation, frais et taxes, financement, carburant, assurance, entretien, coût d’opportunité et réparations. Cette approche garantit une vision holistique de la valeur du véhicule, ce qui permet aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées.