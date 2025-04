Toyota envisage de produire le RAV4 de prochaine génération aux États-Unis pour contrer les tarifs douaniers

Les préoccupations liées aux tarifs et à la hausse de la demande américaine poussent Toyota à considérer une production locale du RAV4 2026

Toyota pourrait assembler le RAV4 2026 au Kentucky pour éviter les tarifs sur les véhicules importés. • La production aux États-Unis pourrait débuter dès 2027, sous réserve d’ajustements logistiques. • En 2024, le RAV4 représentait un cinquième des ventes américaines de Toyota, avec plus de 475 000 unités écoulées.

Toyota Motor Corp. envisage de produire la prochaine génération du RAV4 aux États-Unis afin de contourner les nouveaux tarifs douaniers sur les importations et de réduire son exposition à la volatilité des devises, selon trois sources proches du dossier.

Le constructeur assemble actuellement le RAV4 au Japon, au Canada et au Kentucky. Toutefois, ce plan pourrait être modifié. Toyota avait initialement prévu d’exporter la version redessinée du modèle 2026 vers les États-Unis à partir du Japon et du Canada. Toutefois, en raison d’une demande croissante et de l’imposition d’un tarif de 25 % sur les véhicules importés, l’entreprise réévalue la possibilité d’accroître sa capacité de production américaine, notamment dans l’usine du Kentucky. Bien que rien ne soit encore officiel, des sources indiquent que la production canadienne devrait demeurer stable, peu importe la décision finale.

Un autre facteur motivant ce changement : le RAV4 a été le véhicule le plus vendu aux États-Unis en 2024, avec plus de 475 000 unités écoulées, représentant environ 20 % des ventes totales de Toyota sur ce marché, selon les données de JATO Dynamics.

Toyota prévoit dévoiler la version mise à jour du RAV4 plus tard cette année. Si la décision de production américaine est entérinée, l’assemblage pourrait débuter dès 2027, une échéance dictée par les longs délais requis pour adapter les installations et revoir les chaînes d’approvisionnement.

Toyota exploite 11 usines aux États-Unis, incluant des installations de production de pièces automobiles, et a assemblé près de 1,3 million de véhicules sur le sol américain l’an dernier. Cette production représentait plus de la moitié des 2,3 millions de véhicules Toyota vendus dans le pays.

Dans une déclaration à l’agence Reuters, Toyota a affirmé qu’elle réévaluait constamment ses opérations manufacturières afin de mieux servir sa clientèle et de soutenir ses employés. « Nous n’avons rien à annoncer pour l’instant et ne commenterons pas les rumeurs », a indiqué le constructeur.

D’autres fabricants ajustent également leur production en raison des tarifs. Nissan prévoit réduire de 13 000 unités sa production destinée aux États-Unis en provenance du Japon au cours des trois prochains mois. Honda, de son côté, transfèrera l’assemblage de la Civic hybride du Mexique vers l’Indiana.