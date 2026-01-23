Toyota confirme le développement d’une nouvelle voiture sport à moteur central

Le président de Gazoo Racing affirme que sa division travaille sur un projet à moteur central.

Le retour de la MR2 pourrait se concrétiser d’ici cinq ans environ.

Une fausse piste avait été lancée plus tôt cette année par Toyota concernant un modèle à moteur central, mais il s’agissait finalement d’un « Kei truck ».

Bien que Toyota ait joué un tour aux passionnés plus tôt cette année en annonçant un nouveau véhicule deux places à moteur central — qui s’est avéré être un camion Daihatsu « Kei truck » pour le Japon — il semble que le constructeur travaille bel et bien sur une véritable voiture de sport à moteur central.

En effet, Tomoya Takahashi, président de la division Gazoo Racing (GR) récemment devenue indépendante, a confirmé que son équipe travaille sur une nouvelle voiture de sport dont le moteur est placé derrière les sièges, et pour laquelle des prototypes sont actuellement en circulation.

Cela ne signifie pas pour autant que la production est imminente. Le dirigeant précise qu’il faudra encore quatre à cinq ans pour que ces prototypes soient suffisamment mûrs pour une production de masse.

On en sait peu sur ce futur modèle, qui devrait marquer la renaissance de la sportive MR2 des années 80, 90 et 2000. Néanmoins, nous avons une bonne idée du moteur qui sera utilisé : le quatre cylindres turbocompressé G20E.

Ce bloc de 2,0 L a d’abord été testé dans la GR Yaris M Concept, où il était d’ailleurs monté en position centrale, et il devrait être à la base de plusieurs futurs modèles GR, possiblement en remplacement du trois-cylindres actuel.

Les ingénieurs visent apparemment une puissance de 400 chevaux pour les versions de production et jusqu’à 600 chevaux pour les modèles préparés pour la course.

Puisque M. Takahashi estime que la puissance de 300 chevaux du trois cylindres des GR Yaris et GR Corolla est insuffisante pour une configuration à moteur central, le G20E devient un candidat sérieux pour le retour de la MR2.

Ce moteur serait beaucoup plus puissant que l’actuel quatre cylindres turbo de 2,4 L de l’entreprise, tout en étant 10 % plus petit et moins haut, deux atouts cruciaux pour une installation centrale. Toyota revendique également une augmentation de l’efficacité allant jusqu’à 30 %, ce qui pourrait nécessiter l’aide de l’électrification, avec laquelle le nouveau moteur sera compatible.

M. Takahashi a également confirmé que le G20E sera aussi disponible dans des véhicules à moteur avant.

Bien que le constructeur n’ait pas dit directement qu’il ramenait la MR2 (disparue de sa gamme en 2007), tous les signes pointent dans cette direction, y compris un « easter egg » dans un épisode de la série animée de Toyota, GRIP.

Dans le premier épisode de la deuxième saison, un tableau blanc apparaît pendant environ une seconde, listant les modèles suivants : Supra de 6e génération, Celica de 8e génération, MR2 de 4e génération, GR86 de 3e génération et la GR GT3.

Bien qu’aucun de ces véhicules n’ait été commercialisé au moment de la première diffusion de l’épisode en novembre 2024, la GR GT3 a été lancée à la fin de l’année dernière, ce qui donne de la crédibilité à cet indice. De plus, nous savons qu’une nouvelle Celica est également en préparation, avec un développement qui progresse rapidement.

Tout cela suggère que la prochaine décennie sera plus excitante que l’actuelle pour les passionnés d’automobile et les nostalgiques des Toyota sportives d’il y a 30 ans.

Source : Motor1.com