Toyota célèbre ses 60 ans au Canada avec une tournée nationale Kanreki

– La tournée Kanreki de Toyota célèbre ses 60 ans au Canada par un voyage d’un océan à l’autre.

– La tournée met en lumière l’histoire de Toyota, ses modèles novateurs et son impact sur la communauté à travers le Canada.

– 20 modèles Toyota différents, y compris des véhicules électrifiés, sont présentés tout au long de la tournée Kanreki.

Toyota commémore son 60e anniversaire au Canada avec une tournée Kanreki à travers le pays, qui rend hommage au passé, au présent et à l’avenir de l’entreprise sur le marché canadien. Le voyage de 9 000 kilomètres, qui commence aujourd’hui à St. John’s, Terre-Neuve, s’étendra d’un océan à l’autre et se terminera à Victoria, en Colombie-Britannique, le 30 août. Cette tournée, enracinée dans le concept culturel japonais de Kanreki une célébration marquant un cycle de 60 ans — est un moment de réflexion, de célébration et de renouveau pour Toyota Canada.

La tournée Kanreki n’est pas seulement une célébration des six décennies de Toyota au Canada, mais aussi un clin d’œil à son héritage culturel. Au Japon, Kanreki signifie « renaissance » et symbolise une période de réflexion sur les réalisations passées, d’évaluation de la situation actuelle et de préparation de l’avenir.

La tournée se déroulera en six étapes, de l’est à l’ouest, avec des arrêts dans chaque province. Le voyage commence à Terre-Neuve, passe par Halifax, Montréal, North Bay, Winnipeg, Calgary et se termine à Victoria. Chaque étape de l’itinéraire a été choisie pour mettre en évidence les liens historiques de Toyota et ses contributions aux communautés locales. La tournée vise également à reconnaître le rôle essentiel joué par les concessionnaires, les employés, les fournisseurs et les clients fidèles dans la réussite de Toyota au Canada.

Le Kanreki Tour présentera 20 modèles Toyota différents, représentant l’étendue et l’innovation de l’offre actuelle de Toyota au Canada. Les participants à la tournée conduiront des véhicules de la gamme complète de Toyota, dont la plupart sont électrifiés, y compris des berlines, des véhicules à hayon, des multisegments, des VUS, des minifourgonnettes et des camionnettes.

Parmi les modèles présentés figure la bZ4X, le véhicule tout électrique de Toyota. La populaire Camry, favorite de longue date sur le marché canadien, et le RAV4, le VUS le plus vendu au Canada, font également partie de la flotte. Chaque modèle de la tournée symbolise une partie du voyage et de l’évolution de Toyota au cours des 60 dernières années.

L’un des principaux objectifs de la tournée Kanreki est d’établir des liens avec les communautés locales à travers le Canada. Les concessionnaires et partenaires Toyota locaux participent activement aux célébrations, offrant aux Canadiens une chance de s’engager avec la marque d’une manière significative.

Les contributions de Toyota au Canada vont au-delà des véhicules en circulation. L’entreprise exploite d’importantes installations de fabrication au Canada, produisant des modèles populaires tels que le RAV4, le RAV4 hybride, les Lexus RX 350, RX 450h et la série NX. Ces opérations ont non seulement soutenu l’économie canadienne, mais ont également positionné Toyota comme un leader en matière de pratiques de fabrication durables. L’engagement de Toyota en faveur de la qualité, de la sécurité et de la fiabilité se reflète dans la loyauté des conducteurs canadiens, qui font partie intégrante du succès de l’entreprise depuis six décennies.