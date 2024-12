Le Toyota bZ4X changera de nom sous peu.

Le Toyota bZ4X est un multisegment 100% électrique.

Il promet une autonomie maximale de 406 kilomètres.

Son nom est appelé à changer bientôt.

Lors d’une allocution adressée à la presse automobile québécoise alors que l’année 2024 tire à sa fin, Patrick Ryan (directeur régional pour les régions du Québec et de l’Atlantique pour Toyota Canada Inc.) a annoncé que le Toyota bZ4X s’apprête à changer de nom. Ainsi, au cours de l’année prochaine, le multisegment entièrement électrique de Toyota sera complètement rebaptisé. Étant donné que les informations relatives à l’année-modèle 2025 sont déjà divulguées, on peut présumer que cette nouvelle appellation sera réservée à l’année-modèle 2026.

Les paris sont ouverts quant au choix du nouveau nom qui sera donné au Toyota bZ4X en 2025. On se rappellera que son nom actuel signifie “beyond Zero” en référence aux émissions polluantes. Quant au chiffre 4, il correspond au format du véhicule. Enfin, la lettre X représente le terme “crossover”.

Le Toyota bZ4X a été introduit en 2023 en tant que tout premier véhicule 100% électrique commercialisé par le constructeur japonais au Canada. En 2025, le bZ4X est offert à partir de 49 466,50 $. Les consommateurs peuvent opter pour une version à roues motrices avant ou à quatre roues motrices. Quant à l’autonomie, Toyota promet que son multisegment électrique peut parcourir jusqu’à 406 kilomètres avec une seule charge.