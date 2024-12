Toyota Canada annonce les prix du 4Runner 2025, à partir de 54 200 $

La toute nouvelle gamme de Toyota 4Runner 2025 comprend des groupes motopropulseurs hybrides et une nouvelle option de qualité Platine.

Prix de départ de 54 200 $ avec huit versions disponibles, dont quatre hybrides.

La nouvelle plateforme TNGA-F améliore la qualité de roulement et les performances hors route.

Toyota Safety Sense 3.0 et systèmes multimédias avancés de série sur tous les modèles.

Toyota vient d’annoncer les prix et les détails du tout nouveau Toyota 4Runner 2025, avec des modèles à partir de 54 200 $. Le 4Runner de sixième génération se décline en huit versions, dont quatre variantes hybrides et un nouveau modèle Platinum. C’est la première fois que des options hybrides et haut de gamme sont proposées dans la gamme 4Runner.

Construit sur la plate-forme mondiale de camions TNGA-F de Toyota, le 4Runner 2025 bénéficie d’une durabilité, d’un confort de conduite et d’une maniabilité améliorés. L’extérieur conserve l’identité robuste du modèle, avec notamment des vitres de custode enveloppantes et une lunette arrière déroulante.

Sous le capot, le 4Runner sera proposé avec deux groupes motopropulseurs. Le moteur quatre cylindres i-FORCE turbocompressé de 2,4 litres de série développe 278 chevaux et 317 lb-pi de couple. Pour plus de puissance, le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX associe le moteur turbo de 2,4 litres à un moteur électrique de 48 chevaux, développant une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Les deux groupes motopropulseurs sont disponibles avec les quatre roues motrices à la demande ou les quatre roues motrices permanentes.

La gamme se compose de quatre versions à essence et de quatre versions hybrides. Les options à essence commencent avec le SR5, un VUS de sept places doté d’une sellerie en tissu, de sièges avant chauffants et de jantes en alliage de 17 pouces. La version TRD Sport ajoute du style et des performances avec une suspension sport, des jantes en alliage de 20 pouces et une sellerie en tissu sport. La version Limited ajoute des sièges en cuir, un moniteur de vue panoramique et un hayon électrique avec détecteur de coups de pied. Pour les amateurs de tout-terrain, la version TRD Off Road Premium comprend des amortisseurs Bilstein, des plaques de protection sous la carrosserie et un système de contrôle de la vitesse.

Les versions hybrides comprennent le TRD Off Road Premium Hybrid, qui améliore les capacités tout-terrain grâce à une électrification supplémentaire. Le TRD Pro Hybrid est équipé d’amortisseurs FOX, d’une calandre Toyota et d’accessoires de performance TRD. Le tout nouveau Trailhunter Hybrid intègre en usine des équipements « overlanding » tels que des amortisseurs Old Man Emu, des plaques de protection, une galerie de toit et un compresseur d’air embarqué. Pour les amateurs de luxe, l’hybride Platinum offre du cuir semi-aniline, une clé numérique et un affichage tête haute.

Le 4Runner 2025 est également doté d’une technologie améliorée dans toute la gamme. Le système multimédia Toyota, de série sur tous les modèles, s’intègre sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. Les versions supérieures comprennent un écran tactile de 14 pouces, un système audio JBL à 14 haut-parleurs et des fonctions de connectivité supplémentaires telles que Drive Connect et Safety Connect.

Le système Toyota Safety Sense 3.0 est de série sur toutes les versions. Il comprend l’alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif et le moniteur d’angle mort avec alerte de trafic transversal arrière. Des systèmes supplémentaires comme la surveillance multiterrain et l’aide au stationnement intuitive sont disponibles sur certaines versions.

Le tout nouveau 4Runner 2025 perpétuera l’héritage du légendaire VUS. Les modèles seront disponibles chez les concessionnaires Toyota bientôt. Enfin, les prix de chaque version sont indiqués ci-dessous. Et non, il n’y a pas de faute de frappe : le TRD Pro 2025 est environ 12 000 $ plus cher que le modèle 2024.