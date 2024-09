Toyota abandonne le nom du modèle le plus populaire

Les modèles véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) seront désignés par le nom “PHEV”

Toyota a officiellement dépassé son âge d’or. Le constructeur abandonne en effet le nom Prime pour ses deux modèles hybrides rechargeables et les appelle désormais simplement Toyota RAV4 PHEV 2025 et Toyota Prius PHEV 2025 (plug-in hybrid electric vehicle).

Les véhicules eux-mêmes ne changent pas. Le RAV4 VEHR, devenu Prime, développera 302 ch et aura une autonomie de 68 km en mode électrique. La Prius PHEV aura 72 km d’autonomie et 220 ch. Ce n’est que l’emblème qui change.

Pourquoi ? Toyota ne le précise pas, ce qui nous amène à penser qu’il s’agit d’une confusion de la part des consommateurs. Tous les autres véhicules hybrides rechargeables avec lesquels Toyota est en concurrence sont simplement étiquetés VEHR. Comme le Kia Sportage PHEV, par exemple. Les acheteurs, du moins ceux qui s’intéressent à l’électrification, comprennent ce que signifie PHEV. C’est le terme dont on parle. Prime, bien que bénéficiant d’une solide reconnaissance de la marque pour les connaisseurs de Toyota et de l’industrie, est déroutant pour le client moyen. Prime est le meilleur, mais qu’est-ce que cela signifie ?

« De nombreux Canadiens apprécient déjà la puissance de pointe, le plaisir de conduire et l’efficacité remarquable des véhicules hybrides rechargeables phares de Toyota. Avec un léger changement de nom, nous sommes prêts à aider encore plus de conducteurs à adopter les véhicules hybrides rechargeables dans leur quête d’un mode de vie plus durable », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada inc.

Toyota propose presque tous les véhicules qu’elle vend sous forme hybride, et vend le RAV4 et la Prius en tant que modèles VEHR ainsi qu’en tant qu’hybrides conventionnels.

Elle propose également la BZ4X, qui est entièrement électrique. Le sigle BZ signifie « Beyond Zero » (au-delà du zéro) et représente la marque de Toyota pour les véhicules électriques.