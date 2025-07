Tous les modèles Lucid Air auront accès au réseau de Superchargeurs Tesla dès le 31 juillet

La gamme 2026 offre aussi plus d’autonomie et plusieurs améliorations techniques

Lucid Air accédera au réseau de Superchargeurs Tesla (V3 ou plus récents) à compter du 31 juillet 2025, grâce à un adaptateur approuvé par Lucid

L’autonomie estimée par l’EPA de la version Air Touring augmente de 6 % pour atteindre 693 km (431 mi)

Tous les modèles incluent désormais un câble de recharge mobile et un compresseur d’air plus silencieux

Lucid Motors permettra à tous les modèles Lucid Air, peu importe l’année ou la version, de se recharger aux bornes Tesla Supercharger à travers l’Amérique du Nord dès le 31 juillet 2025. L’accès se fera à l’aide d’un adaptateur CCS1 vers NACS vendu par Lucid au coût de 220 $ US. Cet adaptateur permet des vitesses de recharge allant jusqu’à 50 kW, ce qui équivaut à environ 322 km (200 mi) d’autonomie gagnée par heure. Les séances de recharge pourront être activées via l’application Lucid avec une méthode de paiement enregistrée.

Parmi les nouveautés de la gamme Lucid Air 2026 :

La version Air Touring affiche désormais une autonomie estimée à 693 km (431 mi) selon l’EPA — une hausse de plus de 6 % attribuable à une densité énergétique accrue de la batterie (malgré que le site canadien de Lucid affiche encore 637 km).

Le modèle Air Grand Touring conserve une autonomie impressionnante de 824 km (512 mi), parmi les plus élevées de l’industrie.

Tous les modèles bénéficient maintenant d’un nouveau compresseur d’air emprunté au VUS Lucid Gravity, qui améliore la climatisation et réduit le bruit ambiant. De plus, le kit de recharge mobile Lucid est maintenant de série. Ce kit de 40 ampères inclut des adaptateurs pour prises de 120 V et 240 V, et peut permettre la recharge d’un autre véhicule grâce à l’adaptateur RangeXchange (optionnel).

De nouvelles roues aérodynamiques de 19 pouces, appelées Aeronaut (finitions Platinum ou Stealth), sont offertes en option sur les versions Pure, Touring et Grand Touring. Le modèle Grand Touring 2026 propose désormais de série des sièges avant à 20 réglages avec chauffage, ventilation et fonction massage.

Le modèle Air Pure inclut désormais de série le système de sécurité avancé DreamDrive Premium. Des sièges avec massage sont disponibles en option via un groupe d’équipement intérieur. La version Touring conserve sa capacité de recharge rapide jusqu’à 250 kW en courant continu.

Le système avancé DreamDrive Pro, offert à 9 250 $, intégrera d’ici la fin juillet 2025 les fonctions d’assistance à la conduite mains libres et de changement de voie automatisé. Bien que ce système vise à réduire la fatigue au volant, il exige toujours que le conducteur demeure attentif à la route.

Prix au Canada pour la gamme 2026 Lucid Air (Les frais de transport et de préparation sont inclus dans le prix.) :

Air Pure : 99 900 $

: 99 900 $ Air Touring : 112 800 $

: 112 800 $ Air Grand Touring : 161 200 $

Le prix canadien de l’adaptateur NACS n’a pas encore été annoncé.