Tesla va construire une usine au Mexique

Les plans d’expansion comprennent des mises à jour et des mises à niveau des usines existantes.

Musk, lors de la journée des investisseurs de Tesla, a confirmé que le Cybertruck arrivera cette année.

Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle concernant Tesla soit publiée. Les dernières proviennent de la journée d’investissement Tesla d’hier, au cours de laquelle Elon Musk, vous savez qui il est, a présenté les plans futurs du constructeur automobile, mais n’a fait que des allusions aux nouveaux produits.

La nouvelle la plus notable est l’ajout du Mexique comme site d’une future usine d’assemblage.

« Nous sommes ravis d’annoncer que la prochaine Gigafactory Tesla sera située au Mexique, près de Monterrey », a déclaré M. Musk lors de la journée des investisseurs organisée dans l’usine d’Austin, au Texas. Monterrey est la capitale de l’État mexicain de Nuevo León, qui partage une frontière avec le Texas. Nous continuerons à développer la production dans toutes nos usines existantes », a déclaré M. Musk mercredi, comme le rapporte Automotive News, citant des installations en Californie, au Texas, au Nevada, en Allemagne et en Chine. « Donc GigaMexico serait complémentaire à la production de toutes les autres usines ».

Personne n’a précisé quel véhicule sera construit au Mexique, mais certains intervenants ont laissé entendre que des plans sont en cours d’élaboration pour un produit Tesla plus abordable. Parmi les autres détails notables, citons l’existence d’une nouvelle plateforme qui pourrait être à la base de nombreux nouveaux véhicules.

Musk a ajouté que : « Le désir des gens de posséder une Tesla est très élevé » et que « le facteur limitant est l’accessibilité financière ». Au cours de la présentation, les dirigeants de Tesla ont souligné, entre autres, les nouvelles efficacités de fabrication et d’ingénierie qui permettront de réduire potentiellement de 50 % les coûts de production de la nouvelle plateforme de véhicules par rapport à la plateforme compacte utilisée à la fois pour la berline Model 3 et la plateforme Model Y.

De plus, le Cybertruck est prévu pour cette année, selon Tesla, avec une production en volume prévue pour 2024.