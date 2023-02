Tesla passe devant Ford en termes de loyauté de la clientèle aux États-Unis

Ford avait reçu ce titre pendant douze années consécutives jusqu’à 2021.

General Motors est le manufacturier avec la plus haute loyauté.

Les Tesla Model 3 et Model Y ont aussi remporté leur propre catégorie.

En 2022, Tesla a été la marque automobile ayant la clientèle la plus fidèle aux États-Unis, ravissant le titre à Ford qui l’avait obtenu chaque année depuis 2009.

Cela signifie que ceux qui possédaient déjà une Tesla étaient plus susceptibles d’acheter un autre véhicule de la même marque que les propriétaires de tout autre véhicule en Amérique, ce qui montre que la proportion de propriétaires de Tesla satisfaits est assez élevée.

Tesla a obtenu d’excellents résultats dans cette étude menée par S&P Global Mobility, puisque l’entreprise a également remporté les catégories « Fidélité du marché ethnique à la marque », « Fidélité à la marque la plus améliorée », « Fidélité du groupe motopropulseur alternatif à la marque » et « Pourcentage de conquête le plus élevé ».

En outre, la Tesla Model 3 et le Tesla Model Y étaient tous deux en tête de leur catégorie respective en ce qui concerne la fidélité des clients par modèle de véhicule.

La catégorie « Fidélité du marché ethnique à la marque » est intéressante car elle montre que Tesla est plus populaire auprès des acheteurs considérés comme faisant partie d’une minorité ethnique que la moyenne de tous les véhicules vendus aux États-Unis l’année dernière.

En effet, les acheteurs « ethniques » représentaient 40 % de l’ensemble des véhicules vendus dans le pays alors qu’ils constituaient 52 % de toutes les ventes de Tesla.

Les autres constructeurs automobiles qui se sont distingués dans l’étude sont General Motors, Subaru et Mercedes-Benz.

Le premier n’est pas très surprenant puisque GM a conservé la première place pour la fidélité aux constructeurs pour la huitième fois consécutive, malgré le fait que de plus en plus d’acheteurs regardent ailleurs pour leur nouvelle voiture.

La distinction entre la fidélité « constructeur » et la fidélité « marque » est que la première tient compte de toutes les marques de véhicules produites par la même entité (par exemple, Chevrolet, Buick, Cadillac GMC), tandis que la seconde ne tient compte que d’une marque spécifique.

Subaru a été récompensée pour avoir la plus grande loyauté envers les concessionnaires et Mercedes-Benz a été reconnue comme ayant la plus grande loyauté pour les véhicules à motorisations alternatives.

Même s’il a été exclu de la liste, Ford n’est pas reparti les mains vides non plus puisque le pick-up Série F est toujours le pick-up ayant la plus grande fidélité de la clientèle aux États-Unis et le Lincoln Nautilus a remporté le segment des utilitaires de luxe de taille moyenne.

Source : Automotive News