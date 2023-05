Tesla Model X : le véhicule électrique le plus conduit, mais toujours derrière les voitures à essence

Le marché des véhicules électriques (VE) a connu une croissance fulgurante ces dernières années, avec Tesla en tête. En fait, et c’est compréhensible, le constructeur américain de voitures électriques est en tête des ventes de toutes les autres marques, mais en plus, les propriétaires de Tesla ont tendance à conduire leur VE plus que n’importe quelle autre marque ou modèle en moyenne.

Il a été annoncé récemment que le VUS Model Y de Tesla était, pour la première fois, le véhicule le plus vendu au monde. D’après cette étude menée par iSeeCars, qui a analysé plus de 860 000 voitures de l’année modèle 2020, les Tesla sont achetées et conduites. Il a été découvert que la Tesla Model X est le véhicule électrique le plus conduit sur le marché. Il est intéressant de noter que, malgré cet exploit impressionnant, les Teslas ne sont pas conduits aussi loin que la moyenne des véhicules à essence.

En moyenne, les VE parcourent 14 585 km par an. Seuls les véhicules Tesla dépassent cette moyenne, ce qui donne une idée du nombre de véhicules en circulation. Le véhicule électrique le plus proche d’une Tesla est le populaire Hyundai Kona, mais il parcourt plus de 1 600 km par an.

Dans l’étude, douze véhicules électriques de l’année modèle 2020 ont été classés du plus au moins conduit :

Rang Modèle Mileage moyen par année (miles)

Autonomie estimée EPA (miles)

1 Tesla Model X 10,378 341 2 Tesla Model Y 10,199 316 3 Tesla Model 3 9,960 279 4 Tesla Model S 9,340 378 Moyenne d’un VE de 3 ans

9,059 279 5 Hyundai Kona Electric 8,260 258 6 Chevrolet Bolt EV 7,753 259 7 Audi e-tron Sportback 7,210 218 8 Jaguar I-PACE 6,910 240 9 Hyundai Ioniq Electric 6,803 170 10 Kia Niro EV 6,630 239 11 Nissan LEAF 6,395 190 12 Porsche Taycan 4,846 226

L’étude confirme une corrélation directe entre l’autonomie d’un véhicule électrique et la distance parcourue. Pour chaque kilomètre supplémentaire d’autonomie d’un véhicule électrique, son propriétaire parcourt 37 km de plus par an. Cela signifie que les véhicules électriques ont besoin de 259 km d’autonomie supplémentaires, soit une autonomie moyenne de 708 km, pour atteindre le même niveau d’utilisation que les véhicules à essence.

Malgré la domination de Tesla sur le marché des véhicules électriques, des améliorations sont encore possibles en ce qui concerne l’autonomie et les habitudes de conduite. Au fur et à mesure que la technologie des batteries progresse, on peut s’attendre à ce que les véhicules électriques comblent l’écart qui les sépare des véhicules à essence.

Cette étude souligne l’importance d’investir non seulement dans la technologie des véhicules électriques, mais aussi dans l’amélioration de leur autonomie afin de les rendre plus compétitifs par rapport aux voitures traditionnelles. Il est clair que Tesla est en tête du peloton, mais il y a encore du travail à faire pour que les véhicules électriques deviennent le premier choix des conducteurs dans le monde entier.

À mesure que les véhicules électriques gagnent en popularité et que leur autonomie s’améliore, il est probable que les habitudes de conduite évoluent elles aussi. Si de plus en plus de personnes choisissent des voitures électriques pour leurs trajets quotidiens et leurs déplacements sur de longues distances, l’écart entre les VE et les véhicules à essence continuera de se réduire.

En conclusion, même si la Tesla Model X est actuellement le véhicule électrique le plus conduit, des progrès restent à faire en termes d’autonomie et d’utilisation globale par rapport aux voitures à essence. L’avenir est prometteur pour les véhicules électriques et, à mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à voir Tesla et d’autres fabricants de véhicules électriques franchir des étapes encore plus impressionnantes.