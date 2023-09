Tesla Model 3 mise à jour : 5 Réponses à vos questions

Tesla présente discrètement une Model 3 rafraîchie avec une autonomie accrue, des changements de design subtils et des fonctionnalités intérieures revues.

Mises à jour subtiles de l’extérieur, y compris des phares repensés, un nouveau pare-chocs et des ajustements mineurs des feux arrière.

Autonomie améliorée pour les modèles à propulsion arrière et à grande autonomie, avec des estimés de 450 km à 545 km.

Raffinements intérieurs tels qu’un éclairage d’ambiance, un écran central amélioré, un nouvel écran arrière pour les passagers et des vitres acoustiques.

1. Quels sont les principaux changements dans la Tesla Model 3 mise à jour ?

La Tesla Model 3 mise à jour présente des ajustements de style subtils, notamment des phares redessinés, un nouveau pare-chocs et des feux arrière rafraîchis. Les améliorations intérieures comprennent un éclairage d’ambiance, un écran central plus dynamique, un nouvel écran arrière pour les passagers et des vitres acoustiques.

2. Comment a été améliorée l’autonomie de conduite de la Model 3 mise à jour ?

L’autonomie des modèles à propulsion arrière et à grande autonomie a été étendue. Bien que les chiffres exacts puissent varier, les estimations nord-américaines pourraient être d’environ 450 km pour la propulsion arrière et 545 km pour le modèle à grande autonomie.

3. Quels changements intérieurs ont été apportés à la Model 3?

Les améliorations intérieures comprennent un éclairage d’ambiance, un écran central amélioré avec une meilleure luminosité, un écran de 8,0 pouces pour les passagers arrière, des haut-parleurs stéréo et des sièges avant ventilés.

4. Y a-t-il eu des informations sur des changements de prix pour la Model 3?

Les informations actuelles ne fournissent pas de détails sur les changements de tarification pour la Model 3 mise à jour. On peut s’attendre à des réductions sur le Model 3 de génération sortante, cependant.

5. Toutes les variantes de la Model 3 sont-elles mises à jour avec les nouvelles fonctionnalités ?

Actuellement, seuls les modèles à propulsion arrière et à grande autonomie sont répertoriés sur le site Web de Tesla. La question de savoir si d’autres variantes recevront des mises à jour, et si oui, lesquelles, est à ce jour incertaine, en particulier pour l’Amérique du Nord, où les modifications ne sont pas encore en ligne.