Tesla lance un diner à Los Angeles combinant restauration et recharge rapide

Tesla a ouvert son premier restaurant de type « diner » à Los Angeles, un projet évoqué par Elon Musk depuis 2018. Après le lancement des travaux en 2023, le site vient d’être inauguré. L’établissement, qui mêle service de restauration et recharge de véhicules électriques, fonctionne en continu 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Le Tesla Diner s’inspire des restaurants emblématiques d’après-guerre aux États-Unis. Il permet aux clients de se faire servir directement depuis leur véhicule, à condition qu’il soit stationné à l’une des 80 bornes Supercharger situées sur le site. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 250 personnes, incluant une terrasse sur le toit offrant une vue sur la ville.

Le bâtiment arbore une architecture rétrofuturiste combinant néons, formes arrondies et éléments high-tech. L’intérieur, minimaliste, s’aligne avec les codes esthétiques de la marque Tesla, privilégiant les tons gris et blancs. À l’extérieur, deux écrans géants DEL de 20 mètres diffusent des films pour divertir les clients pendant leur repas ou leur recharge.

Le menu du restaurant couvre un large éventail de plats, allant des petits-déjeuners aux burgers classiques, avec des sandwiches, des sodas en fontaine et des desserts typiques comme la tarte aux pommes. Tesla indique que tous les plats sont préparés avec des ingrédients de haute qualité.

Elon Musk a déjà visité l’établissement, mais la marque n’a diffusé aucune image officielle de son passage. Musk a toutefois commenté l’ouverture du restaurant sur le réseau social X, dont il est propriétaire.

If our retro-futuristic diner turns out well, which I think it will, @Tesla will establish these in major cities around the world, as well as at Supercharger sites on long distance routes.

An island of good food, good vibes & entertainment, all while Supercharging! https://t.co/zmbv6GfqKf

— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2025