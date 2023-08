Tesla et son Cybertruck imite l’apparence du Toyota Tundra

Le Cybertruck de Tesla, orné d’un habillage de style Tundra, taquine Toyota et le reste du marché des camionnettes à essence.

• Tesla recouvre son Cybertruck avec un habillage de style Toyota Tundra.

• Le design unique et angulaire du Cybertruck reste reconnaissable malgré le camouflage.

Les tactiques de marketing innovantes de Tesla sont une fois de plus sous les projecteurs alors que l’entreprise s’attaque avec humour aux modèles établis de camionnettes à essence. Après avoir enveloppé un prototype de Cybertruck dans un style semblable au Ford F-150 il y a quelques temps, le Cybertruck de Tesla arbore désormais fièrement une apparence inspirée du Tundra, injectant une touche de rivalité dans le monde des véhicules électriques.

Le Cybertruck, revêtu de son habillage de Toyota Tundra, a été repéré par un membre du forum Cybertruck Owners Club qui a partagé la découverte. Ce dernier geste de Tesla semble à nouveau soulever son approche légère et taquine pour défier les normes des camionnettes traditionnelles, en particulier celles qui ont eu une forte présence sur le marché américain.

Bien que l’habillage de style Tundra tente de reproduire l’apparence d’une Toyota Tundra, le design distinct et futuriste du Cybertruck le différencie clairement. L’intention de Tesla est davantage taquine que d’imiter directement, soulignant l’identité unique du Cybertruck dans le paysage des VÉ.

Ce geste pourrait également être interprété comme la façon de Tesla de faire un clin d’œil à Toyota, une entreprise qui a adopté une approche plus prudente en matière de technologie de véhicules électriques par rapport à la plupart de ses compétiteurs. L’histoire de Toyota avec Tesla remonte à un investissement dans le fabricant de VÉ en 2010, ce qui a contribué à la croissance pharaone de Tesla. Bien que Toyota ait ensuite cédé sa participation dans Tesla, les relations entre les deux entreprises ont évolué depuis, Toyota manifestant de nos jours de l’intérêt pour les méthodes de fabrication de Tesla, comme la gigacasting, pour ses futurs véhicules électriques.

Aux États-Unis, le marché des camionnettes est principalement façonné par des constructeurs traditionnels tels que Ford et General Motors. La série F de Ford a constamment dominé les ventes pendant 46 années consécutives, tandis que la Toyota Tundra a maintenu sa position sur le marché. Cependant, avec près de 1,9 million de précommandes, le Cybertruck de Tesla pourrait potentiellement défier la domination de longue date de Ford et autres, suscitant une anticipation et une spéculation généralisée.

Le design distinct du Cybertruck et sa présence dans le secteur des véhicules électriques continuent de susciter des conversations et de l’intérêt tant chez les consommateurs que chez les observateurs de l’industrie. À mesure que le Cybertruck se rapproche de la production, le paysage automobile pourrait connaître un changement significatif si le véhicule est à la hauteur des attentes suscitées par son impressionnant nombre de précommandes.