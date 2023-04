Tesla continue de couper ses prix aux États-Unis

Les modèles S et X sont désormais 5 000$ moins chers en version de base.

Une nouvelle version du Model Y alimenté par une batterie LFP débute à 51 630$.

La Model 3 RWD verra son crédit de taxes fédéral réduit de moitié plus tard ce mois-ci.

Tesla a de nouveau réduit le prix de tous ses modèles hier, en supprimant jusqu’à 5 000 dollars du prix de base de la Model S et du Model X.

Le constructeur automobile a déclenché une guerre des prix dans le segment des véhicules électriques en Amérique du Nord au début de l’année en annonçant d’importantes baisses de prix pour ses modèles, notamment une réduction de 13 000 dollars sur certaines versions du Model Y.

Même si ses concurrents s’efforcent de suivre en baissant leurs prix et en augmentant leurs taux de production, Tesla continue de réduire le prix de ses véhicules aux États-Unis.

Hier, le constructeur a annoncé qu’il allait réduire le prix de certaines versions de chacun de ses quatre modèles d’un montant variant entre 2 et 6 %.

L’effet le plus important concerne les Model S et Model X, les deux véhicules les plus chers de la gamme Tesla, puisque la version d’entrée de gamme de ces deux modèles est désormais 5 000 dollars moins chère qu’elle ne l’était il y a quelques jours.

Cela signifie que la berline Model S est désormais proposée à partir de 86 630 dollars et le VUS Model X à partir de 96 630 dollars aux États-Unis. Malgré ces dernières baisses de prix, les deux modèles sont encore trop chers pour bénéficier des crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules propres, qui ne s’appliquent qu’aux véhicules dont le prix de base est inférieur ou égal à 55 000 dollars pour les berlines et à 80 000 dollars pour les VUS.

À propos de ces crédits, la berline compacte Model 3 verra son crédit réduit de moitié à 3 750 $ pour la version RWD d’entrée de gamme à partir du 18 avril, en raison de changements apportés aux règles du programme. Il est intéressant de noter que cela n’affectera pas le modèle Performance, qui continuera à bénéficier d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars.

Les deux versions de la berline compacte ont vu leur prix réduit de 1 000 $ hier, ce qui donne un prix de départ de 43 630 $ pour la Model 3 RWD et de 54 630 $ pour la Model 3 Performance.

Le VUS compact Model Y bénéficie également de baisses de prix puisqu’une nouvelle version d’entrée de gamme vient s’ajouter à la gamme. En effet, ce modèle appelé simplement Model Y est construit au Texas et équipé de la nouvelle batterie structurelle 4680 qui troque l’autonomie contre un prix plus bas, à partir de 51 630 $.

Les autres versions du Model Y ont également vu leur prix baisser de 2 000 dollars chacune, ce qui signifie que le Model Y Long Range est désormais proposé à partir de 54 630 dollars, tandis que le Model Y Performance nécessite de débourser 58 630 dollars.

Toutes les versions du Model Y continuent également d’être éligibles au crédit d’impôt de 7 500 $, ce qui l’aidera à rester le modèle le plus vendu du constructeur.

Source : Automotive News