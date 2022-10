Tesla a apparemment commencé à s’outiller pour construire le Cybertruck

Le pickup électrique est prévu pour être produit dans la nouvelle usine de la marque, au Texas.

La Giga Press qui sera utilisé pour créer les panneaux de carrosserie serait déjà sur place.

Le Cybertruck devrait être lancé au milieu de 2023 avec près de deux ans de retard sur les prévisions initiales.

Le Tesla Cybertruck pourrait enfin approcher de la production puisque la société a annoncé qu’elle avait commencé à fabriquer des outils pour le camion électrique.

Dans son dernier rapport sur les résultats financiers dévoilé par Teslarati, l’entreprise indique que le Cybertruck est en phase d’outillage à la Gigafactory du Texas, l’endroit indiqué par les rumeurs depuis un certain temps déjà.

Le stade de l’outillage est celui où un constructeur automobile achète et installe tous les équipements dont il aura besoin dans son usine pour fabriquer un nouveau véhicule. En raison de sa forme non conventionnelle et de ses matériaux différents, le Cybertruck nécessitera probablement de nombreux nouveaux types de machines pour être produit en série.

L’une de ces machines est une Giga Press de 9 000 tonnes, fabriquée par IDRA en Italie spécialement pour Tesla. Cet outil sera utilisé pour façonner les panneaux de carrosserie des véhicules de l’entreprise, dont le Cybertruck.

Selon les rapports, cette presse à carrosserie est déjà sur place au Texas, aux côtés de deux prototypes de Cybertruck.

Cela signifie que la préproduction du pick-up électrique pourrait commencer bientôt, ce qui permettrait au constructeur automobile de respecter la date de lancement prévue pour le Cybertruck, qui a été repoussée plusieurs fois jusqu’à la mi-2023.

Initialement, le camion devait entrer en production à la fin de 2021. Les contraintes de production ont repoussé cette date à plusieurs reprises depuis son annonce en 2019.

L’outillage nécessaire au Cybertruck pourrait ne pas inclure les éléments liés à la production des batteries puisque les rapports indiquent que Tesla fabriquera celles-ci dans son usine de Freemont avant de les expédier au Texas.

Le même rapport sur les résultats financier confirme également une rumeur selon laquelle le Tesla Semi serait construit dans une nouvelle usine au Nevada, où le constructeur automobile indique que ce produit est au stade de la « première production ».