Le Subaru Forester e-BOXER Hybride 2025 est proposé à partir de 47 995 $

Le nouveau VUS hybride offre une efficacité accrue grâce à un moteur BOXER de 2,5 L et à une transmission intégrale symétrique.

Le Forester e-BOXER Hybride 2025 associe un moteur BOXER de 2,5 L à des moteurs électriques pour une efficacité accrue.

La technologie d’assistance à la conduite EyeSight de série comprend une détection améliorée des piétons et une assistance au freinage d’urgence.

Un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un système d’infodivertissement de 11,6 pouces offrent des fonctionnalités de connectivité modernes.

Subaru a annoncé le prix du Forester e-BOXER Hybride 2025, qui arrivera chez les concessionnaires ce printemps. Le VUS est équipé du système hybride e-BOXER de nouvelle génération de Subaru, qui associe un moteur BOXER de 2,5 litres à cycle Atkinson à des moteurs électriques. Il conserve la transmission intégrale symétrique permanente et la transmission à variation continue Lineartronic de Subaru, développant 194 chevaux. La version Premier est proposée au prix de 47 995 $.

Le système hybride utilise une batterie lithium-ion haute capacité et fonctionne en mode électrique, hybride ou essence. Le X-MODE avec contrôle de vitesse en descente, la garde au sol habituelle de 220 millimètres et le système de vectorisation active du couple garantissent des capacités tout-terrain sans nuire à la maniabilité.

Le Forester e-BOXER Hybride est équipé de série de la dernière technologie d’assistance à la conduite EyeSight de Subaru, qui améliore le champ de vision et détecte plus efficacement les piétons et les cyclistes. À l’intérieur, le VUS est équipé d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces avec navigation et d’un système d’infodivertissement à écran tactile haute résolution de 11,6 pouces. Apple CarPlay sans fil, Android Auto, et bien d’autres sont également inclus.

Le Subaru Forester e-BOXER Hybride Premier 2025 sera disponible chez les concessionnaires canadiens au printemps 2025. Son prix de départ sera de 47 995 $. Le modèle comprend des emblèmes e-BOXER exclusifs sur les ailes et un hayon électrique.