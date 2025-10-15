Subaru part à la recherche de ses fans avec deux concepts STI et un nouveau VÉ au Japan Mobility Show 2025

Subaru dévoile la prochaine génération de véhicules de performance et d’aventure avec deux premières STI et un nouveau Trailseeker électrique.

Subaru présente deux concepts STI et un nouveau VÉ au Japan Mobility Show 2025.

La section « Adventure Scene » mettra en vedette le Trailseeker et des versions Wilderness robustes des Forester et Outback.

La Hoonigan 1983 GL Family Huckster sera également de la partie.

Subaru compte parmi les constructeurs automobiles ayant la clientèle la plus fidèle au monde. Cependant, ces dernières années, le constructeur a un peu négligé, selon plusieurs, ses acheteurs les plus importants : les passionnés. Et Subaru en est bien conscient. C’est pourquoi le constructeur japonais présentera deux concepts STI ainsi qu’un nouveau véhicule électrique au Japan Mobility Show 2025. Les journées réservées à la presse se tiendront les 29 et 30 octobre, tandis que le salon sera ouvert au public du 31 octobre au 9 novembre, au Tokyo Big Sight.

Le kiosque Subaru s’articulera autour du thème « Driving the Subaru Difference » et sera divisé en deux zones distinctes : la « Performance Scene », dont le nom parle de lui-même, et la « Adventure Scene », axée sur la polyvalence et l’aventure en plein air.

L’objectif de Subaru est clair : proposer des véhicules pour tous les types de conducteurs.

Concepts de performance et vision électrique

Dans la section axée sur la performance, Subaru mettra en vedette un tout nouveau concept électrique, le Performance-E STI Concept EV, qui représente la direction que prendra la marque dans les années à venir. Ce véhicule marie un design aérodynamique à un habitacle spacieux et centré sur le conducteur. Subaru affirme que le modèle intègre des technologies innovantes afin d’offrir une expérience de conduite intuitive et réactive, tout en rendant hommage à l’héritage de la marque. Mais surtout, il arbore les trois lettres magiques « STI », laissant entrevoir l’arrivée éventuelle d’une STI électrique.

Le second dévoilement mondial sera le Performance-B STI Concept, doté cette fois d’un moteur à combustion interne et utilisant les technologies fondamentales de Subaru, soit le moteur à plat et le rouage intégral symétrique (Symmetrical AWD). Ce modèle mise sur une combinaison de performance et de polyvalence sans compromettre la dynamique de conduite. Serait-ce enfin la prochaine STI que les amateurs réclament depuis le retrait du dernier modèle il y a environ quatre ans ? Une STI basée sur la plateforme de la sixième génération d’Impreza, peut-être ?

Trailseeker et versions Wilderness : l’esprit d’aventure se renforce

Du côté de la « Adventure Scene », Subaru dévoilera en première Japonaise le prototype Trailseeker, un multisegment 100 % électrique déjà présenté en Amérique du Nord. Il s’agit du deuxième modèle de la gamme mondiale de véhicules électriques (VÉ) de Subaru.

Le constructeur exposera également deux prototypes Wilderness dérivés de modèles existants. Le Forester Wilderness se distingue par des pare-chocs robustes, des élargisseurs d’ailes plus prononcés et des phares antibrouillard à DEL exclusifs, renforçant ainsi ses aptitudes hors route. Quant au Outback Wilderness, il améliore la suspension, la fonctionnalité et les performances sur terrain difficile, tout en conservant le style emblématique de l’Outback.

Hommage au patrimoine : un modèle légendaire réinventé

Pour compléter l’exposition, Subaru présentera la Hoonigan 1983 Subaru GL Family Huckster, une réinterprétation moderne d’un modèle antique développé par la division sport automobile de Subaru of America. Ce bolide démentiel de 862 chevaux, basé sur la GL Wagon d’origine, conserve essentiellement sa calandre avant — et c’est génial. Vous l’avez peut-être déjà vue entre les mains expertes de Travis Pastrana dans la série Gymkhana de 2022.

Le kiosque Subaru sera situé dans le Hall d’exposition Est 5, où les zones Performance et Adventure seront séparées visuellement pour illustrer la double identité stratégique de la marque. Tous les véhicules concepts seront exposés pendant toute la durée du salon.