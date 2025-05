Subaru Trailseeker 2026: 5 questions et réponses

Ce printemps, Subaru a dévoilé le Trailseeker 2026 en primeur mondiale dans le cadre du Salon de l’auto de New York. Ce nouveau VUS vient bonifier l’offre électrique de Subaru qui commercialisera le Trailseeker aux côtés du Solterra qui profite, quant à lui, d’une mise à jour pour 2026.

Voici 5 questions et réponses à propos du Subaru Trailseeker 2026.

Quelle est l’autonomie du Subaru Trailseeker 2026?

Le Trailseeker 2026 est muni d’une batterie au lithium-ion de 74,7 kWh. D’après les estimations fournies par le constructeur, ce nouveau modèle devrait être en mesure de parcourir 420 kilomètres avec une seule charge. De série, il est doté du port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine).

Quel est le format du Subaru Trailseeker 2026?

Subaru identifie le Trailseeker comme un VUS compact électrique. À titre de référence, il plus long de 150 millimètres et plus haut de 25 millimètres par rapport au Solterra. Le Trailseeker 2026 se distingue par son volume de chargement supérieur à celui du Solterra.

La garde au sol est de 210 millimètres, soit exactement celle du Solterra.

À l’avant, notons que le logo de la marque est illuminé. Les acheteurs ont le choix de jantes de 18 et 20 pouces.

Quelle est la motorisation du Subaru Trailseeker 2026?

Le Subaru Trailseeker est animé par deux moteurs électriques, ce qui lui permet notamment d’offrir la traction intégrale symétrique à prise constante et le système X-Mode avec deux modes. La puissance totale développée s’élève à 375 chevaux.

Ne négligeons pas le fait que ce nouveau venu dans la gamme Subaru peut remorquer une charge allant jusqu’à 1500 kilogrammes.

Quelle technologie retrouve-t-on à bord du Subaru Trailseeker 2026?

Lorsque l’on prend place à bord du Trailseeker 2026, on remarque la présence d’un écran tactile de 14 pouces. Celui-ci est positionné au centre de la planche de bord. La technologie est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On retrouve deux chargeurs sans fil pour téléphone à l’avant ainsi que deux ports USB-C à l’arrière.

Ce nouveau véhicule électrique ne lésine pas sur la sécurité. De série, le Trailseeker est équipé de la technologie EyeSight. Elle comprend le freinage précollision, l’alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d’angle mort, l’alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l’assistance à l’arrêt d’urgence, l’assistance dans les embouteillages, l’assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif évolué.

Quand le Subaru Trailseeker 2026 arrivera-t-il sur le marché?

Le Subaru Trailseeker a été dévoilé plus tôt ce printemps. Toutefois, il faudra patienter jusqu’en début d’année 2026 avant qu’il n’arrive chez les concessionnaires du Québec. D’ici la mise en vente, le constructeur divulguera l’échelle de prix ainsi que des détails techniques supplémentaires. Soulignons que le Subaru Trailseeker sera assemblé au Japon.