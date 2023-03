Subaru enregistre la marque déposée « STe »

Serait-ce le signe qu’une voiture STI I électrifiée est en route ?

Subaru n’a pas lancé de nouvelle STI lors de la présentation de la dernière WRX.

C’est peut-être la véritable raison pour laquelle Subaru a omis de proposer une version STI de la WRX de la génération actuelle, lancée il y a deux ans. Il y a un peu plus d’un an, Subaru avait expliqué que l’évolution de la réglementation rendait difficile la production d’une nouvelle STI, et qu’elle ne le ferait donc pas. Mais elle le fera et ce sera une STe.

Ce résultat était prévisible, à plusieurs égards. La WRX est actuellement le seul bastion de performance d’une marque qui était autrefois synonyme de conduite très rapide sur le côté dans le gravier, la boue, la neige ou les trois à la fois. Et bien que la WRX soit une voiture compacte sportive impressionnante, elle n’est pas tout à fait au même niveau que la Civic Type R, la Golf R ou la GR Corolla. Comme le note Road and Track, comment la STe va-t-elle remédier à cela ?

S’agira-t-il d’un hybride ? Un hybride rechargeable ? Un véhicule électrique ? Bien que Subaru propose ces alternatives aujourd’hui, aucune n’est sportive de quelque manière que ce soit. Cela dit, nous pensons qu’il ne faudrait pas grand-chose pour greffer un système VEHR sur le 2.4 T pour la WRX STe. Comme nous le savons, le 2.4 T équipe toutes les Subarus de taille moyenne (Legacy, Outback, Ascent) et toutes pourraient bénéficier de cette technologie et créer une économie d’échelle pour le constructeur. Pour nous, cette voie est plus logique qu’une STe entièrement électrique, mais nous pouvons nous tromper.