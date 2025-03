Subaru Canada dévoile l’édition 紫 Murasaki de la BRZ 2025, qui ne sera fabriquée qu’à 100 exemplaires

Cette édition limitée est basée sur la BRZ tS.

Une couleur de peinture exclusive et des accents intérieurs uniques font partie de l’ensemble.

Seuls 100 exemplaires de l’édition 紫 Murasaki seront disponibles au Canada.

La Subaru BRZ 2025 s’enrichit d’une nouvelle édition spéciale sous la forme de la 紫 Murasaki Edition, un modèle qui sera limité à seulement 100 exemplaires au Canada.

Avec un nom japonais se traduisant par « violet », il n’est pas surprenant que la première chose que l’on remarque en regardant la BRZ 紫 Murasaki Edition soit sa peinture exclusive Galaxy Purple Pearl.

Basée sur la version tS du petit coupé sportif, cette édition spéciale ajoute également des graphiques gris-argent au bas des portes, un aileron arrière noir et des jantes en alliage de 18 pouces peintes en argent.

À l’intérieur, la 紫 Murasaki Edition continue de se distinguer par des accents gris clair exclusifs sur la sellerie en cuir noir et Ultrasuede ainsi que sur les panneaux de porte, avec des surpiqûres grises.

Un petit badge argenté placé devant le levier de vitesses rappelle au conducteur et au passager la rareté de la voiture dans laquelle ils sont assis.

Alors que de nombreuses éditions limitées ne comportent que des éléments esthétiques, la Subaru BRZ 紫 Murasaki Edition apporte quelques modifications qui améliorent les performances du modèle tS sur lequel elle s’appuie.

En effet, une boîte de vitesses manuelle à six rapports rapprochés est exclusive à ce modèle, qui ajoute également des étriers de frein Brembo haute performance de couleur or et des amortisseurs avant Hitachi-Astemo.

Une barre en V STI flexible prend place sous le capot afin d’accroître la rigidité du véhicule et d’améliorer ainsi sa tenue de route.

Le moteur Boxer 4 cylindres de 2,4 litres reste inchangé, délivrant une puissance de 228 chevaux et un couple de 184 lb-pi aux roues arrière par l’intermédiaire de la boîte de vitesses manuelle susmentionnée.

Le prix de la BRZ 2025 紫 Murasaki Edition est fixé par Subaru Canada à 39 295 $ et les livraisons débuteront au printemps.