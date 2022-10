Subaru BRZ 2022 : écolo ou pas?

La Subaru BRZ 2022 se détaille à partir de 32 395 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Comportement routier magnifique, accélérations plus franches, prix accessible.

Habitacle étriqué, consommation perfectible, chaîne audio peu impressionnante.

Les voitures sport, les vraies, sont devenues une rareté sur le marché de l’automobile aujourd’hui. Il existe toutefois quelques modèles relativement abordables, dont la Subaru BRZ 2022 introduisant la deuxième génération de ce petit coupé énergique.

D’abord, faisons la distinction entre une voiture à caractère sportif et une véritable voiture sport. La BRZ en est une véritable, conçue dès le départ comme une pure sportive et n’ayant comme seule mission de proposer un agrément de conduite et un comportement routier enivrant, sans trop se soucier de la polyvalence ou, dans certains cas, la consommation d’essence. Une Volkswagen Golf GTI est une voiture à caractère sportif, tout comme la Honda Civic Si, la MINI Cooper S et même la Subaru WRX, pour n’en nommer que quelques-unes affichant un prix accessible.

La Subaru BRZ 2022 ne concurrence pas directement ces voitures à la base conventionnelles, mais plutôt la Mazda MX-5 et sa cousine mécanique, la Toyota GR86. Malgré cette distinction entre les voitures à caractère sportif et les vraies sportives, les consommateurs les compareront probablement tous ensemble, avec raison.

La BRZ se distingue par sa conception. Petite, légère et profitant d’un centre de gravité parmi les plus bas de l’industrie, cette voiture est étonnamment agile, amusante à souhait et facile à contrôler, même lors des dérapages volontaires — sur une piste, bien entendu.

Sous le capot de cette deuxième génération, toujours mise au point en collaboration avec Toyota, on retrouve un quatre cylindres à plat atmosphérique de 2,4 litres, développant 228 chevaux ainsi qu’un couple de 184 livres-pied à 3 700 tr/min. Une boîte manuelle à six rapports figure de série, alors qu’une automatique à six rapports avec mode manuel est proposée en option.

La première génération de la BRZ et de la Scion FR-S, devenue la Toyota 86 par la suite, disposait de 200 ou 205 chevaux selon la boîte de vitesses choisie, et un couple de 151 ou 156 livres-pied. On obtient donc une motorisation plus musclée et plus de couple à bas régime, sans toutefois ajouter la complexité de la turbocompression.

Ce gain de puissance se ressent dès le décollage, la Subaru BRZ 2022 étant plus énergique dès les premiers tours de roue, mais aussi lors des reprises. De plus, les ingénieurs des deux constructeurs ont réussi à conserver l’équilibre entre la puissance et le contrôle de la voiture. Autrement dit, on peut exploiter la pleine puissance de la BRZ sans dépasser nos talents de pilote et devenir un danger public.

En ce qui a trait à la consommation, la Subaru BRZ 2022 munie de la boîte manuelle affiche des cotes ville/route/mixte de 12,0 / 8,8 / 10,5 L/100 km. Avec la boîte automatique, les cotes baissent à 11,0 / 7,7 / 9,5 L/100 km. Lors de notre essai de la BRZ Sport-tech à boîte manuelle, nous avons enregistré une moyenne raisonnable de 8,7 L/100 km. L’essence super est toutefois requise.

Malheureusement, l’augmentation de puissance grâce au bloc de 2,4 litres entraîne une hausse de la consommation, alors que la génération sortante avec son moteur de 2,0 litres s’avérait moins énergivore de quelques litres aux 100 km. La Mazda MX-5 avec son moteur atmosphérique de 2,0 litres consomme moins, tout comme la Volkswagen Golf GTI avec son moteur 2,0 litres turbo. Même la Hyundai Elantra N et son moteur turbo de 2,0 litres produisant jusqu’à 286 chevaux est plus économique, bien que l’écart ne soit que d’un ou deux dixièmes de litre.

Bref, bien que la BRZ ne soit pas très gourmande en carburant, il se fait mieux parmi le groupe de sportives et de voitures à caractère sportif affichant des prix relativement abordables.

L’habitacle de la Subaru BRZ 2022 est toujours petit, les dimensions étant quasi identiques à celle de la génération précédente. Les claustrophobes risquent de se sentir coincés, mais comme avant, si les passagers avant acceptent d’avancer leur siège, deux personnes peuvent prendre place à l’arrière, en se frottant allègrement la tête au plafond. Disons que ça dépanne pour de courts trajets. En rabattant le dossier arrière, on peut toujours transporter en ensemble de roues, pour ceux qui prévoient effectuer un changement de roues à la piste de course durant les fins de semaine.

La BRZ gagne en technologies embarquées, avec un système multimédia mis à jour et une instrumentation numérique pour le conducteur. Le design intérieur est évidemment plus moderne. Mais en général, l’habitacle de la voiture représente une évolution et non une révolution, et la chaîne audio ne fait pas bonne impression, incapable de se démarquer au-delà du bruit de la route et de l’échappement.

Se détaillant à partir de 32 395 $ incluant les frais de transport et de préparation, la Subaru BRZ 2022 s’avère une pure sportive à prix accessible, parfaite pour s’amuser et peaufiner ses talents de pilote. Sa consommation est raisonnable, mais malheureusement pour elle, ses rivales font mieux. Écolo, la BRZ? Oui, mais elle pourrait l’être davantage.