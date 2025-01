Stellantis revient au Salon de l’auto de Montréal avec une gamme comprenant 3 VÉ et 6 PHEV

La dernière fois que des véhicules Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat et Alfa Romeo ont été exposés au Salon de l’auto de Montréal, c’était en 2020.

L’entreprise marque son retour avec une gamme complète comprenant trois véhicules électriques et six véhicules hybrides rechargeables.

Les modèles les plus remarquables sont la Charger Daytona, le Wagoneer S, le Ram RHO et un Wrangler Willys à deux portes et transmission manuelle.

Le Salon de l’auto de Montréal retrouve lentement mais sûrement sa gloire d’antan, avec beaucoup plus de constructeurs présents pour l’édition 2025 que pour les deux précédentes.

L’une de ces entreprises de retour est Stellantis, qui présente l’ensemble de sa gamme, à quelques exceptions près.

Puisque la pandémie de Covid 19 a forcé l’annulation des éditions 2021 et 2022 du Salon de l’auto de Montréal et que Stellantis a choisi de ne pas participer aux éditions 2023 et 2024, cela fait maintenant cinq ans que les visiteurs n’ont pas pu voir de près les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat et Alfa Romeo.

En fait, cette absence a été si longue que Stellantis n’avait pas encore été créée à ce moment et que FCA était encore la raison sociale de l’entreprise qui vendait ces marques en Amérique du Nord.

Heureusement, 2025 est une bonne année pour le retour de Stellantis au salon de l’auto, car le consortium franco-italo-américain a beaucoup de nouveaux modèles à présenter, y compris ses trois premiers véhicules électriques de nouvelle génération.

Fiat

L’un de ces véhicules électriques est la nouvelle Fiat 500e, qui s’avère également être le VÉ le plus abordable au Canada, avec un prix de départ de 42 190 $ avant les incitatifs gouvernementaux. En plus d’un design rétro incomparable, la 500e offre une liste assez complète de caractéristiques de série ou en option et une autonomie allant jusqu’à 227 kilomètres, ce qui est suffisant pour un véhicule qui devrait être utilisé principalement en ville.

Chrysler

La marque Chrysler est en perte de vitesse depuis de nombreuses années, et avec la disparition de la vieille berline 300, il ne reste plus que la minifourgonnette Pacifica (et son équivalent plus abordable, la Grand Caravan) pour tenir le fort. Stellantis a choisi d’amener une Pacifica PHEV, probablement pour rappeler aux visiteurs que même près de neuf ans plus tard, elle est toujours la seule à proposer une minifourgonnette rechargeable sur notre marché. En combinant un moteur V6 et un système électrique, la Pacifica Hybrid affiche une autonomie de 51 kilomètres en mode tout électrique et une consommation moyenne d’environ 8,0 L/100 km une fois la batterie épuisée.

Dodge

Les choses sont plus excitantes chez Dodge, puisque la marque accueille cette année une toute nouvelle génération de la Charger, qui sera introduite en tant que modèle électrique à deux portes avant que des versions à quatre portes et d’autres avec un moteur Hurricane à six cylindres sous le capot ne soient ajoutées dans les mois à venir. Construite sur la plateforme STLA Large, la Charger Daytona, c’est le nom de ce VÉ, n’est pas une petite voiture, loin s’en faut, puisque sa longueur totale dépasse de 44 millimètres celle du Jeep Grand Cherokee L. Pour garantir un niveau de performance digne du nom Charger, Dodge a équipé ce modèle de deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 100,5 kWh. La Charger Daytona Scat Pack développe ainsi jusqu’à 670 chevaux et 627 lb-pi de couple lorsqu’elle utilise la fonction PowerShot momentanée, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en seulement 3,3 secondes. Le modèle RT, plus docile mais toujours très puissant, peut également se targuer d’une autonomie de 496 kilomètres selon l’EPA.

Sur le stand de Stellantis, Dodge présente également le Durango SRT Hellcat Silver Bullet, l’un de ses derniers produits à moteur V8, ainsi que le Hornet RT PHEV, la version rechargeable de son multisegment compact dérivé d’Alfa Romeo.

Jeep

Jeep présente également son premier véhicule électrique en Amérique du Nord au Salon de l’auto de Montréal, le Wagoneer S faisant partie de la gamme exposée par la marque. Construit sur la même architecture de base que la Dodge Charger électrique, ce VUS à cinq places bénéficie également d’une batterie de 100,5 kWh qui devrait lui donner « plus de 483 kilomètres » d’autonomie sur une charge, selon le constructeur. Si le confort et les performances sont les priorités du Wagoneer S, qui peut accélérer de 0 à 60 mph en 3,4 secondes, les capacités tout-terrain n’ont pas été oubliées non plus, avec un système de gestion de la traction Selec-Terrain de série.

Bien entendu, ceux qui souhaitent s’aventurer plus loin hors des sentiers battus peuvent opter pour un modèle Jeep plus robuste, comme le Wrangler, dont trois exemplaires sont présents au salon de l’auto. Deux d’entre eux sont équipés du groupe motopropulseur hybride rechargeable 4xe, l’un étant une édition commémorative Willys ’41 et l’autre un Rubicon X. Le troisième Wrangler est un Willys à deux portes équipé d’une transmission manuelle.

Les autres modèles Jeep exposés sont le Compass Sport, le Gladiator Rubicon X, le Grand Cherokee 4xe Altitude PHEV exclusif au Canada et le Grand Wagoneer Series III.

Ram

Bien que ses premiers véhicules électriques et hybrides rechargeables ne soient pas présents au Salon de l’auto de Montréal 2025, RAM a tout de même quelque chose de nouveau à offrir. En effet, la marque a rafraîchi ses gammes de camionnettes 1500 et Heavy Duty pour la nouvelle année modèle, apportant des changements esthétiques et mécaniques. L’événement principal est le remplacement du moteur V8 Hemi de 5,7 litres par le nouveau six cylindres en ligne turbocompressé Hurricane dans les modèles 1500, mais les versions Heavy Duty reçoivent également des améliorations sous le capot grâce à un moteur turbo diesel Cummins modernisé. Les Ram 1500 Big Horn, RHO et Tungsten, ainsi qu’un 2500 Power Wagon, sont à l’honneur dans le kiosque.

Alfa Romeo

Pour compléter les marques Stellantis vendues au Canada, Alfa Romeo n’a qu’un seul modèle à montrer aux visiteurs à Montréal cette année : le Tonale PHEV. Ce multisegment compact rechargeable offre jusqu’à 53 kilomètres d’autonomie électrique, une puissance de 285 chevaux et un couple de 347 lb-pi, ainsi qu’une tenue de route dynamique et des caractéristiques technologiques modernes. Une version à essence du Tonale est également disponible, tout comme le VUS Stelvio un peu plus grand et la berline Giulia, mais aucun d’entre eux ne pourra être vu en personne au Salon de l’auto de Montréal.