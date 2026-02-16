Stellantis met en service un troisième quart de travail à l’usine d’assemblage de Windsor, ajoutant 1 700 emplois

Près de 6 000 employés travaillent désormais à Windsor pour soutenir la production de la Dodge Charger et des minifourgonnettes Chrysler.

L’effectif de l’usine de Windsor atteint près de 6 000 employés avec le lancement du troisième quart.

L’usine assemble des versions à essence et électriques de la Dodge Charger 2026.

Stellantis a investi 7,9 milliards de $ au Canada depuis 2022.

Stellantis a mis en place un troisième quart de production à son usine d’assemblage de Windsor à compter du 17 février, portant l’effectif de l’usine à environ 6 000 travailleurs.

Plus de 1 700 employés nouvellement formés ont commencé à travailler dans le cadre de ce quart additionnel. Ces nouveaux effectifs soutiendront la production à pleine capacité de la gamme Dodge Charger ainsi que des portefeuilles de minifourgonnettes Chrysler.

L’usine de Windsor fonctionne désormais 24 heures sur 24, avec des quarts de nuit, de jour et de soir répartis entre les secteurs de carrosserie brute, de peinture, d’assemblage général et de manutention des matériaux. Les métiers spécialisés appuyant le quart additionnel comprennent des électriciens, des mécaniciens industriels, des tuyauteurs et des outilleurs.

Près de 250 employés de l’usine d’assemblage de Brampton ont choisi d’être mutés à Windsor afin d’occuper des postes liés aux nouvelles opérations. Les employés horaires demeurant à Brampton continuent de recevoir 70 % de leur salaire, en plus des avantages sociaux, durant la pause de production actuelle.

L’usine de Windsor produit la gamme Dodge Charger lauréate du titre de Voiture nord-américaine de l’année 2026, incluant les versions Charger Scat Pack et Charger R/T à motorisation SIXPACK offertes en configurations deux et quatre portes. La Dodge Charger Daytona Scat Pack entièrement électrique, également assemblée à Windsor et proposée en version deux ou quatre portes, développe 670 chevaux. Les deux modèles à essence sont dotés de série d’un rouage intégral avec capacité de propulsion.

La production de minifourgonnettes demeure un élément central de la production de Windsor. L’usine assemble la Chrysler Pacifica, la Grand Caravan destinée au marché canadien, ainsi que la Chrysler Voyager pour le marché américain. L’installation produit des minifourgonnettes depuis 1983 et constitue le principal site de fabrication de minifourgonnettes de Stellantis depuis plus de quatre décennies.

La gamme de minifourgonnettes Chrysler se classe actuellement au premier rang des ventes au Canada et aux États-Unis. Une Chrysler Pacifica mise à jour doit faire ses débuts au deuxième trimestre.

Avec trois quarts de travail en activité, une minifourgonnette Chrysler ou une Dodge Charger quitte la chaîne de Windsor environ chaque minute. L’entreprise s’attend à ce que l’harmonisation complète des processus entre les quarts améliore la performance énergétique et l’efficacité opérationnelle.

Stellantis examine l’affectation future de la production à l’usine d’assemblage de Brampton dans le cadre de l’évaluation de sa stratégie manufacturière à long terme au Canada.