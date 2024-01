Stellantis est le constructeur générant le plus d’émissions depuis 11 ans, selon l’EPA

Depuis 2012, Stellantis a eu le plus haut taux de CO2/mile

Hyundai devient le constructeur de véhicules à combustion le moins polluant

L’Agence américaine pour la protection de l’environnement vient de publier son rapport sur les tendances automobiles pour 2023. L’analyse des émissions de gaz à effet de serre et des économies de carburant montre un nouveau meilleur constructeur automobile, mais un nom familier reste en fin de liste.

La plupart des données couvrent l’année modèle 2022. L’EPA estime que les émissions de CO2 en conditions réelles des véhicules de l’année modèle 2022 sont tombées à 337 grammes par kilomètre, soit le niveau le plus bas jamais atteint. L’économie de carburant en conditions réelles a augmenté de 0,6 miles par gallon pour atteindre 26,0 mpg.

Tesla, avec des émissions de CO2 à l’échappement nulles, est en tête de liste. Pour les entreprises qui construisent des voitures à essence, Hyundai a ravi la première place à Honda.

Hyundai a réduit ses émissions totales de CO2 à 302 g/mi et a amélioré sa consommation de carburant de 28,6 mpg à 29,1 mpg. Honda, qui occupait la première place depuis plusieurs années, est passé de 29,4 à 28,7 mpg et de 302 à 309 g/mi. Mazda, qui était juste derrière Honda, a également reculé. De 306 g/mi à 328. La raison pour laquelle ces deux constructeurs ont progressé est, bien sûr, qu’ils ont vendu plus de grands multisegments, tandis que Hyundai a ajouté des modèles hybrides et PHEV.

Stellantis avait les émissions et la consommation de carburant les plus élevées. Le constructeur s’est légèrement amélioré, mais avec 415 g/mi, il reste loin derrière GM (406) et Ford (388). Son économie de carburant était de 21,3 mpg, derrière 22,0 et 22,0 pour ces entreprises.

Stellantis est en bas de la liste chaque année depuis 2012. Stellantis ne vend pas de petites voitures, et la majorité de ses modèles sont proposés avec des moteurs V8. Alors que Ford et GM vendent davantage de camionnettes, Stellantis propose de grands multisegments et des VUS, et non des véhicules plus petits et plus efficaces qui contribueraient à faire baisser son chiffre.

Le rapport de l’EPA se concentre sur les grands constructeurs automobiles, ceux qui ont produit plus de 150 000 véhicules au cours des années modèles en question.