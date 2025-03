Stellantis envisage de lancer la Jeep Avenger en Amérique du Nord

Jeep pense à introduire le VUS sous-compact Avenger en Amérique du Nord, afin de répondre à la demande de petits VUS abordables.

Stellantis évalue la Jeep Avenger pour l’Amérique du Nord, ce qui pourrait combler le manque de VUS sous-compacts de Jeep.

Les options électriques, hybrides et à essence de l’Avenger, pourraient séduire les acheteurs soucieux de leur budget et les citadins.

La hausse des coûts et la demande de véhicules abordables font de l’Avenger un élément stratégique de la gamme Jeep.

Stellantis envisage d’introduire la Jeep Avenger (à ne pas confondre avec la Dodge Avenger), son plus petit VUS mondial, en Amérique du Nord afin d’élargir son offre de véhicules abordables. Bien qu’aucune décision officielle n’ait été annoncée, le président de Stellantis Canada, Jeff Hines, a laissé entendre que l’Avenger pourrait être bien adaptée au marché canadien.

La Jeep Avenger est actuellement disponible sur les marchés européens et a gagné en popularité. Construite sur la plateforme modulaire commune (CMP) de Stellantis, elle est proposée en trois configurations de groupes motopropulseurs : tout électrique, hybride et à essence. En 2023, l’Avenger a dépassé les ventes de toute la marque Alfa Romeo en Europe, ce qui témoigne de son fort attrait pour le marché.

« Nous avons aujourd’hui en Europe une Jeep Avenger qui, à mon avis, serait un produit fantastique pour le Canada », a déclaré M. Hines. « Il correspond à la croissance des petits VUS que nous constatons partout. Je pense qu’il résout de nombreux problèmes d’accessibilité, et ce sont là quelques-unes des choses sur lesquelles nous travaillons pour que tout le monde revienne un peu plus dans le jeu ».

S’il est introduit en Amérique du Nord, l’Avenger pourrait combler le vide des VUS sous-compacts de Jeep après l’arrêt de la Renegade en 2023. La version électrique offre une autonomie estimée à 400 km par charge, tandis que les options hybrides et à essence offriraient des alternatives aux clients qui ne sont pas encore prêts à passer aux VE.

Le lancement de l’Avenger en Amérique du Nord pourrait également ouvrir la voie à la future gamme de petits VUS de Jeep. La société a fait allusion à une nouvelle génération de Renegade, attendue en 2027, qui compléterait l’Avenger en offrant une option légèrement plus grande dans le segment. Une autre option consisterait à rebaptiser l’Avenger en Renegade lorsqu’elle arrivera sur le marché. Par ailleurs, l’Avenger/Renegade pourrait ouvrir la voie à l’introduction de la Fiat 600e sur notre marché.

La hausse des coûts de financement et de l’inflation a accru la demande de véhicules plus abordables, faisant de l’Avenger une solution potentielle pour les acheteurs soucieux de leur budget. Le PDG de Jeep, Bob Broderdorf, a déjà procédé à des réductions de prix sur des modèles tels que le Wagoneer, le Gladiator et le Grand Cherokee afin de rendre les véhicules Jeep plus accessibles.

Stellantis n’a pas encore confirmé les plans pour l’Avenger en Amérique du Nord, mais le succès européen du modèle et son adéquation au marché suggèrent qu’il pourrait devenir un élément clé de la stratégie de Jeep dans la région.