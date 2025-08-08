Dodge lance les modèles Charger SIXPACK 2026 au Canada

Les modèles SIXPACK à essence rejoignent les variantes électriques Daytona sur la plateforme commune STLA Large.

Stratégie multienergie : motorisations électriques et à essence offertes

Plateforme commune couvrant une plage de 420 à 670 chevaux

Technologie turbo avancée visant à optimiser l’efficacité à l’essence

Dodge élargit sa gamme Charger au-delà des versions électriques avec le lancement des modèles à essence biturbo SIXPACK 2026, offrant aux consommateurs le choix entre motorisations électriques et à combustion interne. La Charger Scat Pack 2026 de 550 chevaux débute à 72 290 $, tandis que la Charger R/T 2026 de 420 chevaux commence à 62 290 $, plaçant ces nouvelles variantes à essence aux côtés de la gamme électrique Charger Daytona déjà offerte.

Le moteur SIXPACK est un six cylindres en ligne biturbo Hurricane de 3,0 litres, incarnant l’approche de Dodge qui consiste à préserver des options à combustion interne tout en développant des muscle cars électriques. La version haute performance développe 550 chevaux et 531 lb-pi de couple, tandis que la version standard produit 420 chevaux et 468 lb-pi de couple.

« Cette nouvelle génération de Charger offre la plus grande puissance et le plus de couple de toutes les muscle cars de sa catégorie, la carrosserie la plus large de l’industrie, un habitacle primé et, surtout, ce que nos clients nous disent vouloir : la liberté de choisir leur source d’énergie », affirme Matt McAlear, chef de la direction de Dodge.

Comparaison des groupes motopropulseurs de la Charger :

Année-modèle Modèle Motorisation Puissance Couple Prix au Canada 2025 Daytona R/T Électrique 496 ch 404 lb-pi 57 790 $ 2025 Daytona Scat Pack Électrique 670 ch 627 lb-pi 89 790 $ 2026 R/T SIXPACK Essence 420 ch 468 lb-pi 62 290 $ 2026 Scat Pack SIXPACK Essence 550 ch 531 lb-pi 72 290 $

Turbos Garrett jumelés et première muscle car à rouage intégral

Le moteur SIXPACK haute performance utilise deux turbocompresseurs Garrett GT2054 avec turbine en Inconel 100, une première dans l’automobile pour cet alliage de qualité aérospatiale. Cette configuration biturbo livre 88 % du couple maximal dès 2 500 tr/min, ce qui réduit le besoin de pousser le régime, souvent synonyme d’une consommation plus élevée.

Ce moteur affiche un taux de compression de 9,5:1 et requiert de l’essence super 91 octanes. Dodge n’a pas encore publié les données officielles de consommation, mais précise que le système à rouage intégral comprend une fonction de désactivation de l’essieu avant, visant à réduire les pertes mécaniques et à améliorer l’efficacité lors des trajets sur autoroute.

Les deux modèles SIXPACK sont livrés de série avec un rouage intégral à capacité propulsion, permettant des sensations authentiques de muscle car tout en conservant une motricité adaptée à toutes les saisons. Le système peut transférer 100 % du couple aux roues arrière grâce à un embrayage multidisque à commande électronique.

Stratégie de plateforme commune pour modèles électriques et à essence

La Charger 2026 utilise la plateforme STLA Large de Stellantis, conçue pour accueillir des motorisations électriques comme à combustion interne. Les modèles SIXPACK reprennent le même design large et le même habitacle que les versions électriques Daytona, démontrant la flexibilité de cette architecture pour le développement multienergie.

La technologie intérieure demeure la même pour toutes les motorisations, avec un tableau de bord numérique de 10,25 po (ou 16 po en option) et un écran central tactile de 12,3 po animé par le système Uconnect 5. Ce dernier offre la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, peu importe le type de propulsion.

Cette approche à plateforme partagée permet à Dodge d’offrir le choix de motorisation d’une année à l’autre tout en maintenant une cohérence de design et une efficacité de production. Les versions électriques 2025 et à essence 2026 intègrent les mêmes systèmes de sécurité, incluant le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance active au maintien de voie.

Modèles deux portes dès la fin de 2025, versions quatre portes en 2026

Les commandes pour la Scat Pack deux portes ouvriront en août 2025, avec des arrivées en concession prévues pour la fin de l’année. La R/T et les variantes quatre portes suivront au début de 2026, élargissant ainsi la stratégie multienergie de Dodge dans un marché en pleine évolution.

Calendrier de lancement de la Charger 2026 :

Août 2025 : Ouverture des commandes pour la Scat Pack deux portes

Ouverture des commandes pour la Scat Pack deux portes Fin 2025 : Arrivées en concession de la Scat Pack deux portes

Arrivées en concession de la Scat Pack deux portes Début 2026 : Arrivée de la R/T et des versions quatre portes

Arrivée de la R/T et des versions quatre portes Prix des quatre portes : ajouter 3 000 $ au PDSF de base

Le lancement des SIXPACK complète la stratégie multienergie de la Charger, annoncée à l’origine en même temps que les modèles électriques Daytona. Les variantes à essence concrétisent le plan de Dodge d’offrir aux consommateurs un choix de motorisations au sein d’une même architecture, leur permettant d’opter pour l’électrique ou la combustion interne selon leurs préférences et leurs besoins de conduite.

Cette approche multienergie illustre la polyvalence de la plateforme STLA Large, capable d’accueillir diverses technologies tout en maintenant un design et des caractéristiques cohérents à travers toute la gamme Charger.

Les deux types de motorisations partagent des caractéristiques de série comme les caméras à vue panoramique, l’éclairage DEL haut de gamme et l’affichage tête haute en option.

La Dodge Charger Scat Pack 2026 fait ses débuts lors de la célébration du 10e anniversaire des ... 1 de 15