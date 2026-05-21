Les coûts énergétiques de VÉ augmentent de 11 $ US alors que ceux des véhicules à essence grimpent de 706 $ US

Une analyse a révélé que les véhicules à essence ont subi une hausse annuelle des coûts énergétiques près de 65 fois plus élevée que celle des véhicules électriques entre janvier et avril 2026.

Les véhicules à essence ont vu leurs coûts annuels de carburant augmenter de 706 $ US entre janvier et avril 2026.

Les coûts énergétiques des véhicules électriques ont augmenté de 11 $ US, selon une combinaison de recharge à domicile et public.

Le Toyota Sequoia a enregistré la plus forte hausse parmi tous les modèles, avec une augmentation annuelle de 1 623 $ US.

Une forte hausse des prix de l’essence aux États-Unis au début de 2026 a créé un fardeau beaucoup plus important en matière de coûts d’utilisation pour les propriétaires de véhicules à essence que pour les conducteurs de véhicules électriques, selon une nouvelle étude.

L’étude a révélé que les coûts annuels de carburant des véhicules uniquement à essence ont augmenté en moyenne de 706 $ US entre janvier et avril 2026. Les coûts énergétiques des véhicules électriques ont augmenté de 11 $ US durant la même période.

Hausse de prix d’énergie par groupe propulseur: janvier vs. avril 2026 Groupe propulseur Mileage moyen par année Frais annuels d’énergie jan. 2026 Frais annuels d’énergie avril 2026 Augmentation $, jan. – avril Moteur à combustion interne 13 323 1 533$ 2 240$ 706$ Hybrides Conventionels 14 696 1 055$ 1 540$ 486$ Hybrides enfichables 11 660 1 385$ 1 676$ 291$ VÉs 11 880 714$ 725$ 11$

Les prix de l’essence ont grimpé de près de 46 % entre le 1er janvier et le 30 avril. L’analyse s’est appuyée sur plus de 2,1 millions de véhicules d’occasion âgés de trois ans vendus en 2025 afin d’estimer le kilométrage annuel et les coûts énergétiques selon le type de motorisation et le modèle.

Les véhicules à essence ont parcouru en moyenne 13 323 milles (21 441 km) par année, avec des coûts annuels de carburant passant de 1 533 $ US en janvier à 2 240 $ US en avril. Les véhicules électriques ont parcouru en moyenne 11 880 milles (19 119 km) annuellement, avec des coûts de recharge estimés passant de 714 $ US à 725 $ US.

Les hybrides conventionnels ont été les plus utilisés, avec 14 696 milles (23 651 km) parcourus par année, tout en demeurant moins coûteux à alimenter que les véhicules à essence. Leur facture annuelle de carburant a augmenté de 486 $ US, passant de 1 055 $ US à 1 540 $ US. Les hybrides rechargeables ont affiché une hausse de 291 $ US.

Les plus fortes augmentations ont été concentrées dans les catégories de véhicules plus lourds et moins efficaces. Les minifourgonnettes ont enregistré la plus forte hausse parmi les segments, en hausse de 1 139 $ US par année, reflétant à la fois une consommation de carburant plus élevée et une utilisation plus importante. Les camionnettes ont suivi avec une augmentation de 992 $ US.

Parmi les modèles individuels, le Toyota Sequoia a enregistré la plus forte hausse. Son coût annuel estimé en carburant est passé de 3 523 $ US en janvier à 5 145 $ US en avril, soit une hausse de 1 623 $ US.

D’autres grands véhicules utilitaires se sont également classés parmi les plus touchés, notamment les Chevrolet Suburban, Nissan Armada, GMC Yukon XL, Chevrolet Tahoe et Cadillac Escalade ESV. La Chrysler Pacifica était la seule minifourgonnette dans le top 10, avec une augmentation de 1 236 $ US.

Les résultats mettent en lumière un écart croissant dans les coûts de possession à mesure que les prix du carburant augmentent, ainsi que l’attrait grandissant des véhicules électriques. Ces conclusions aident certainement à expliquer pourquoi les ventes de véhicules électriques reprennent lentement mais sûrement après les fortes baisses observées l’an dernier et durant les premiers mois de 2026.

Source: iSeeCars