Stellantis cause une fois de plus la relance de spéculations de vente de Maserati

La restructuration financière régionale chez Stellantis soulève de nouvelles questions sur le positionnement stratégique de Maserati à l’approche de la séance d’information aux investisseurs du 21 mai.

Maserati fera rapport de ses résultats financiers par l’entremise des bureaux régionaux de Stellantis à compter du deuxième semestre de 2025.

Le chef de la direction a évité toute confirmation directe quant à la propriété à long terme lors de l’appel sur les résultats.

Un porte-parole de Maserati affirme que la marque n’est pas à vendre.

Stellantis a une fois de plus ajouté une couche d’incertitude aux spéculations persistantes entourant l’avenir de Maserati, à la suite de commentaires formulés lors de son plus récent appel sur les résultats financiers.

Le chef de la direction, Antonio Filosa, a confirmé que Maserati commencera à rapporter ses résultats financiers à des structures régionales plutôt que de maintenir une supervision comptable centralisée. Maserati n’est pas la seule marque à procéder ainsi. La marque de luxe italienne fonctionnera de la même manière que les autres marques du modèle organisationnel de Stellantis, qui met l’accent sur une gestion localisée dans les principaux marchés mondiaux.

L’ajustement du mode de reddition de comptes entrera en vigueur au cours de la deuxième moitié de 2025 et s’inscrit dans une démarche à l’échelle de l’entreprise visant à renforcer la responsabilisation régionale. Dans le cadre révisé, les marques bénéficient d’une visibilité financière locale accrue, ce qui pourrait réduire les frais généraux et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Ce virage organisationnel contraste fortement avec le modèle d’exploitation récent de Maserati. Pas plus tard que l’an dernier, le constructeur maintenait des fonctions corporatives relativement distinctes, notamment des communications dédiées, des canaux de financement propres et une supervision de la direction spécifique.

Lorsqu’on lui a directement demandé si ce changement comptable confirmait le maintien de Maserati au sein du groupe, Filosa n’a pas fourni de réponse catégorique par oui ou par non. Il a plutôt renvoyé les analystes à la prochaine Journée des investisseurs de Stellantis, prévue le 21 mai, où d’autres mises à jour stratégiques par marque sont attendues.

Cette réponse n’inspire en rien la confiance quant à l’avenir de la marque au sein du groupe.

L’absence de réponse définitive continue d’alimenter les discussions sur le positionnement à long terme de Maserati. La marque demeure le seul constructeur de luxe haut de gamme dédié au sein de Stellantis, bien que son succès soit nettement inférieur à celui de rivaux comme Mercedes-Benz.

Peu après l’appel sur les résultats, un porte-parole de Maserati a publié un démenti direct aux rumeurs de vente. L’entreprise a affirmé qu’elle n’est pas sur le marché et qu’elle demeurera au sein du portefeuille de Stellantis. Le porte-parole a également précisé que les commentaires de Filosa visaient à évoquer des mises à jour stratégiques de grande portée touchant l’ensemble des marques, et non à signaler une cession.

À l’approche de la Journée des investisseurs du 21 mai, davantage de clarté sur l’orientation stratégique de Maserati est attendue. D’ici là, le message de Stellantis laisse place à des interrogations, même si l’entreprise nie formellement toute intention de vendre sa division de luxe.

Source: CarBuzz