Stellantis aurait annulé un troisième modèle électrifié en un mois, avec l’abandon présumé de la Charger Daytona SRT Banshee

Des fournisseurs auraient été informés que la version de performance Banshee ne rejoindra finalement pas la gamme Charger Daytona.

Ce muscle car électrique aurait disposé d’une architecture de 800 volts et d’une puissance de près de 1 000 chevaux.

Depuis le début du mois dernier, Stellantis a également annulé la camionnette électrique RAM REV et le Jeep Gladiator 4xe PHEV.

Selon des informations provenant de fournisseurs, la branche nord-américaine de Stellantis pourrait avoir annulé son troisième modèle électrifié en moins d’un mois.

En effet, des entreprises qui fabriquent des pièces pour le constructeur automobile auraient déclaré à Mopar Insiders que Stellantis a annulé la Charger Daytona SRT Banshee, une future version encore plus performante du muscle car électrique.

Initialement connue comme le concept qui préfigurait toute la gamme de la Charger électrique, la Banshee a ensuite été confirmée comme une sorte de successeur électrique aux modèles Hellcat et Demon.

Bien que tous les détails n’aient pas été révélés, nous savons que la SRT Banshee aurait bénéficié d’une architecture électrique de 800 volts qui aurait mieux dissipé la chaleur que le système de 400 volts utilisé dans la Charger Daytona de base, lui permettant des poussées de puissance plus longues et plus intenses, ainsi que des vitesses de recharge plus rapides.

La puissance attendue n’a jamais été confirmée, mais toutes les rumeurs s’accordaient sur un chiffre approchant les 1 000 chevaux. Dodge avait déclaré viser à ce que la SRT Banshee soit plus rapide que la Hellcat, ce qui donne une idée du niveau de performance qu’aurait offert le VÉ qui semble maintenant annulé.

Le constructeur n’a encore rien confirmé concernant la Charger SRT Banshee, mais comme il a cessé le développement de la camionnette électrique RAM REV et le Jeep Gladiator 4xe hybride rechargeable au cours des dernières semaines, l’abandon de la Banshee n’est pas hors de question.

Ces changements importants dans les plans de produits futurs de l’entreprise surviennent à un moment où l’administration américaine est beaucoup plus clémente en matière de réglementation sur les émissions, ce qui fait que les constructeurs n’auront pas à acheter de coûteux crédits de carbone pour continuer à vendre des modèles énergivores.

Cela réduit la nécessité pour les constructeurs d’avoir des modèles électriques dans leur gamme nord-américaine et c’est tout le contraire de ce à quoi ressemblaient les règles sous l’administration précédente.

De plus, les prix élevés des VÉ et l’incertitude économique ont contribué à réduire l’intérêt des consommateurs pour les modèles électriques au cours des derniers mois. La fin des incitatifs fiscaux fédéraux américains pour les VÉ le mois dernier ne risque pas d’inverser cette tendance.

La version de base de la Dodge Charger électrique n’a pas non plus connu un succès retentissant depuis son introduction, l’entreprise concentrant maintenant ses efforts sur les modèles Six-Pack à essence, qui doivent arriver plus tard cette année.

Avec la relance de la marque SRT annoncée en juillet, il sera intéressant de voir quel genre de produits la division de performance de Stellantis offrira maintenant que la Charger Daytona SRT Banshee semble appartenir au passé.

Bien que l’entreprise n’ait rien dit à ce sujet, la possibilité d’une nouvelle Dodge Charger à moteur V8 semble plus probable que jamais.

Source : Carscoops.com