Stellantis annonce le départ immédiat de son PDG, Carlos Tavares

L’ancien PDG quitte l’entreprise après avoir transformé le géant de l’automobile fusionné, dans un contexte de difficultés liées à la transition vers les véhicules électriques.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, démissionne dans un contexte de baisse des ventes de 20 % et de chute de la part de marché des VE en 2024.

Carlos Tavares a mené l’entreprise à travers la fusion réussie PSA-FCA et un plan d’investissement de 50 milliards d’euros pour l’électrification.

Le président John Elkann dirige un comité intérimaire alors que l’entreprise vise la mi-2025 pour la nomination d’un nouveau PDG.

Le constructeur automobile Stellantis a confirmé hier sur LinkedIn que le directeur général Carlos Tavares avait démissionné de son poste, après des heures de spéculation dans l’industrie. Le conseil d’administration de l’entreprise, dirigé par le président John Elkann, a accepté la démission lors de sa réunion d’hier.

Fin difficile d’un mandat transformateur

Le départ de M. Tavares intervient dans un contexte de défis importants, notamment une baisse de 20 % des ventes au cours du troisième trimestre 2024 et une chute de la part de marché mondiale des VE de 5,3 % à 3,5 % au cours du premier semestre de l’année. Le dirigeant d’origine portugaise, qui est devenu le premier PDG de Stellantis en janvier 2021 à la suite de la fusion entre le Groupe PSA et FCA, avait auparavant mené le remarquable redressement du Groupe PSA à partir de 2014. Sous sa direction, Stellantis est devenu l’un des constructeurs automobiles les plus rentables au monde d’ici 2023, mettant en œuvre un ambitieux plan d’électrification de 50 milliards d’euros visant à vendre 100 % de véhicules électriques à batterie en Europe d’ici 2030.

Elkann présidera un comité exécutif intérimaire nouvellement créé, tandis qu’un comité spécial du conseil d’administration gérera le processus de sélection du nouveau PDG, qui devrait s’achever au cours du premier semestre 2025. L’entreprise maintient ses perspectives financières, confirmant les prévisions présentées à la communauté financière le 31 octobre 2024, concernant ses résultats pour l’ensemble de l’année 2024. Cette déclaration vise à rassurer les parties prenantes sur la stabilité de l’entreprise pendant la période de transition.

Le changement de direction intervient alors que Stellantis est confrontée à la concurrence croissante des fabricants chinois de véhicules électriques et qu’elle met en œuvre son plan stratégique « Dare Forward 2030 », qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2038. Malgré les difficultés récentes, notamment une chute importante de la valeur des actions de l’entreprise, M. Tavares laisse derrière lui une entreprise transformée qui a réussi à fusionner deux grands groupes automobiles tout en poursuivant son expansion sur le marché mondial de l’automobile.