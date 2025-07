SRT renaît : Stellantis relance la division de performance sous la direction élargie de Kuniskis

Kuniskis prend un nouveau rôle et supervisera Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et la division SRT relancée.

Tim Kuniskis a été nommé responsable de l’ensemble des marques américaines chez Stellantis, ajoutant la division Street and Racing Technology (SRT) ressuscitée à son portefeuille. Le constructeur automobile, sous la direction de son nouveau PDG Antonio Filosa, multiplie les efforts pour renforcer ses activités nord-américaines et restaurer la confiance du marché.

Filosa, devenu PDG mondial le 23 juin, a créé ce nouveau poste afin d’accélérer la revitalisation de la gamme de produits de Stellantis. Kuniskis supervisera Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, en plus des stratégies marketing et de vente au détail en Amérique du Nord, tout en demeurant chef de la direction de Ram.

Cette décision survient après un recul des parts de marché aux États-Unis en 2024 et des préoccupations liées à la compétitivité des prix. Les concessionnaires et fournisseurs ont accueilli favorablement l’engagement de Filosa à prioriser le marché nord-américain. Contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares, qui gérait l’entreprise depuis l’Europe, Filosa est basé à Auburn Hills, au Michigan.

Kuniskis, passionné d’automobiles originaire de Rochester, dans l’État de New York, avait pris sa retraite en juin 2024, avant de revenir diriger Ram plus tard la même année, à la suite du départ de Tavares. Dès son retour, il a réintroduit l’option Hemi V8 pour le Ram 1500 2026 et confirmé l’entrée de Ram dans la NASCAR Truck Series.

Dans le cadre de cette réorganisation, Stellantis redonne vie à sa division SRT. Celle-ci développera des modèles haute performance et gérera la gamme de pièces Direct Connection de Dodge ainsi que les programmes de sport motorisé, incluant les efforts de Dodge en NHRA drag racing et les futurs camions NASCAR de Ram. « On remet le groupe ensemble », a déclaré Kuniskis.

Le groupe SRT trouve ses origines dans les équipes de développement de véhicules spéciaux de Chrysler, à l’origine de modèles comme la Dodge Viper. Il a été considéré pour la dernière fois comme une marque distincte en 2011 avant d’être réintégré aux opérations générales. Sa renaissance sous la direction de Kuniskis vise à unifier les efforts de performance pour Dodge, Jeep, Chrysler et Ram.

L’équipe de direction formée par Filosa regroupe plusieurs dirigeants liés aux marques de l’ère Chrysler. Ralph Gilles demeure à la tête du design, Olivier François dirige le marketing, Bob Broderdorf supervise désormais Jeep et Matt McAlear gère Dodge. Chris Feuell reste impliquée auprès de Chrysler et Alfa Romeo, tandis que Ned Curic pilote le développement des produits et la technologie.

Stellantis n’a pas encore annoncé de véhicules précis pour SRT. Kuniskis a toutefois laissé entendre qu’une gamme de futurs modèles de performance est en préparation, qui pourrait comprendre des motorisations à combustion interne ainsi qu’électrifiée.