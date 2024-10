Scout présente une dernière aguiche avant la révélation du VE 4×4

Les modèles Scout feront leurs débuts le 24 octobre

VW redonne vie à sa marque de véhicules tout-terrain sous la forme de véhicules électriques

La renaissance de la marque Scout Motors de VW laisse entrevoir une fois de plus ses tout-terrains électriques. L’entreprise prévoit de dévoiler ses prototypes dans l’acier demain, mais pour l’instant, voici un autre aperçu des formes des 4×4 électriques.

On ne sait toujours pas exactement comment Volkswagen s’est retrouvé propriétaire de la gamme de pick-up et de VUS d’International Harvester dans les années 1960 et 1970, mais ne vous en préoccupez pas trop. Ce qui compte, c’est que VW en est maintenant propriétaire et qu’il la ramène en tant que marque tout-terrain robuste avec deux 4×4, un peu comme sa propre version de Rivian au lieu des modèles plus européens vendus sous le badge VW.

Le VUS et le pick-up partagent la même architecture électrique. C’est ce qui permet à Scout de passer de la révélation d’une marque à la production de véhicules en quelques années seulement. VW n’a pas vraiment de véhicule de ce type dans sa famille, les Scouts ne partagent donc probablement pas grand-chose avec leurs frères et sœurs de l’entreprise.

Le pick-up semble présenter une caisse étonnamment longue. Cela pourrait être dû à l’angle de la photo, mais il est également possible que Scout veuille fabriquer un camion qui soit réellement utilisable. Les pick-up modernes à caisse courte n’offrent pas beaucoup d’espace pour des marchandises plus longues comme le bois ou les canoës.

Le VUS de Scout est une boîte légèrement arrondie, ou du moins c’est tout ce que nous pouvons voir. Ce n’est pas vraiment une surprise ; les modèles originaux n’étaient pas non plus connus pour leur style épuré.

Plus de détails seront disponibles demain, alors restez à l’écoute pour toutes les informations sur les deux nouveaux Scout EV.