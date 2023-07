SAIC Motor confirme son partenariat avec Audi

SAIC Motor, constructeur automobile étatique chinois, confirme sa collaboration avec Audi pour accélérer le développement des véhicules électriques, approfondissant ainsi leur coopération stratégique sur le marché chinois.

SAIC Motor s’associe à Audi pour accélérer le développement des véhicules électriques et renforcer leur coopération stratégique.

Cette collaboration répond au besoin d’Audi de disposer d’une technologie de plate-forme de véhicule électrique avancée sur le marché chinois.

Les détails concernant l’étendue du partenariat et l’acquisition de la plateforme n’ont pas été divulgués.

SAIC Motor, le constructeur automobile étatique chinois, a officiellement confirmé son partenariat avec Audi pour la fourniture de plates-formes de véhicules électriques de nouvelle génération. Cette collaboration intervient après des semaines de rumeurs et de spéculations entourant la recherche par Audi d’un nouveau partenaire sur le marché chinois des véhicules électriques pour l’acquisition d’une technologie avancée de plateforme pour véhicules électriques.

Au début du mois, des rapports ont fait surface selon lesquels Audi explorait activement l’achat d’une nouvelle plateforme de véhicule électrique en Chine, plutôt que d’attendre le délai de livraison prévu par le groupe Volkswagen en 2029. Bien qu’aucun constructeur d’équipement d’origine (OEM) n’ait été mentionné, les experts de l’industrie ont indiqué que SAIC Motor pourrait être une option appropriée.

Des rapports ultérieurs ont indiqué qu’Audi avait effectivement visé SAIC Motor et était engagé dans des discussions avancées concernant l’acquisition de technologies, avec un accent particulier sur les plates-formes alimentant les véhicules électriques de la sous-marque de luxe de SAIC, IM Motors.

SAIC Motor vient de confirmer officiellement sa collaboration avec Audi, même si les détails exacts demeurent confidentiels. Le conglomérat public chinois a reconnu les rumeurs et a déclaré qu’il était parvenu à un consensus avec Audi pour accélérer le développement des véhicules électriques. Les deux entreprises reconnaissent la transformation sans précédent du marché automobile chinois et ont l’intention d’approfondir leur coopération stratégique à l’avenir.

L’étendue du partenariat et la nature de la collaboration entre SAIC Motor et Audi n’ont pas encore été révélées. On ne sait toujours pas si Audi prévoit d’acquérir sa plateforme de nouvelle génération auprès d’IM Motor, comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes, ou si les deux sociétés s’engageront dans le co-développement d’une architecture entièrement personnalisée avec l’aide de SAIC.

Au fur et à mesure que le partenariat progresse, les détails de la distribution de la plateforme électrique et des efforts de développement conjoints seront probablement clarifiés. La recherche par Audi de la technologie des véhicules électriques en Chine souligne l’importance croissante du marché chinois et la nécessité de tirer parti de l’expertise et des ressources locales. Le rôle de SAIC Motor en tant que partenaire choisi reflète sa position d’acteur de premier plan dans l’industrie chinoise des véhicules électriques.

Alors que la transformation du marché automobile chinois s’accélère, cette collaboration entre SAIC Motor et Audi témoigne d’un engagement continu à faire progresser la technologie des véhicules électriques et à promouvoir la mobilité durable. Au fur et à mesure que cette saga se déroulera, de plus amples détails concernant le partenariat et les projets d’Audi pour sa plateforme de nouvelle génération seront dévoilés.